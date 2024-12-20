Mersin\'de Kırsal Mahalle Buluşmaları Etkinliği Kadınları Bir Araya Getirdi

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Kırsal Mahalle Buluşmaları'nın bu haftaki durağı, Erdemli ilçesine bağlı Karayakup Mahallesi oldu. Kadın derneklerinin yanı sıra Yenişehir, Mezitli, Tarsus, Erdemli gibi Mersin'in dört bir yanından etkinliğe katılan kadınlar, eğlenceli bir gün geçirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde her hafta merkezdeki kadınlarla kırsaldaki kadınları bir araya getirdiği etkinliklerden Kırsal Mahalle Buluşmaları, Erdemli ilçesine bağlı Karayakup Mahallesi'nde civar mahallelerden kadınların katılımıyla gerçekleştirildi.

Kadın derneklerinin yanı sıra Yenişehir, Mezitli, Tarsus, Erdemli gibi Mersin'in dört bir yanından etkinliğe katılan kadınlar bir araya gelip müzik eşliğinde halay çekerek, yağmurlu hava koşullarına rağmen günü neşe içinde geçirdi. Evde hazırlamış oldukları ürünleri aynı sofrada paylaşan kadınlar etkinlikte yeni arkadaşlar edinirken, yöreye özgü değerleri ve geleneksel ürünleri yakından tanıma fırsatı da buldu.

Kırsal mahallelerde yaşayan kadınların el emeği ile ürettiği ürünlerin satışını yapmasını kolaylaştırdığı, bir taraftan da merkezden pek çok kadının yöreye özgü değerleri ve geleneksel ürünleri yakından tanıma fırsatı bulduğu etkinlik, hem katılımcılardan hem de üretici kadınlardan tam not aldı.

"Her defasında şenlik içinde geçiyor"

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Gönüllüler Şube Müdürü Havva Güngeç, "Başta Karayakup olmak üzere, civar köylerden gelen üretici kadınlar da stantlarda yer aldılar. Etkinliğimizde merkezden Yenişehir, Mezitli ve Tarsus'tan misafirlerimiz var. Etkinliğimiz her zaman şenlik havasında geçiyor ve herkes memnun. Programımız amacına uygun bir şekilde gerçekleşiyor. Biz de bundan dolayı çok mutluyuz" dedi.

"Başkanımızın hizmetleri harika bir şekilde devam ediyor"

Mahallelerinde böyle bir etkinliğin ilk defa gerçekleştirildiğini dile getiren Karayakup Mahalle Muhtarı Mustafa Yıldız da "Üretici kadınlar, üretmiş oldukları ürünleri buraya getirip satıyor. İlçe dışından gelen kadınlar da bu ürünlerden alıyor ve evde doğal ürünleri kullanmış oluyorlar. Bu kadar kalabalık olmasını beklemiyordum. Mahalle olarak hoşumuza gitti. Başkanımız Vahap Seçer'in kadınlara, gençlere, köylere verdiği destekler harika bir şekilde devam ediyor" diye konuştu.

Etkinliğe katılan kadınlardan bazıları ise düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:

-Ayşe Arslantaş: "Hepsinden çok memnunuz. Bütün imkanlar sağlanıyor. Köyde yaşayan insanlara bir katkımız oluyor. Bizler de hiç görmediğimiz yeni yerler görüyoruz. Mesela buranın balı meşhurmuş, hiç haberimiz yoktu, yeni öğrendik."

-İnci Boztaş: "Başkanımız sayesinde görmediğimiz yerleri görüyoruz. Benim arabam yok bu yüzden çok gezemiyorum, ama program sayesinde gezmediğimiz birçok yeri gezebiliyoruz. Nereler varmış gerçekten… Başkanımız kadınlara çok fazla imkan tanıyor. Evde oturmak yerine burada eğleniyoruz."

-Semiha Aytekin: "Büyükşehir'in düzenlediği her etkinliğe katılıyoruz. Yeni yerler görüp, yeni insanlar tanıyoruz. Mutluyuz. Alışveriş yapıp doğal şeyler alıyoruz. Bu sayede köylümüz de kazanıyor."

-Fatma Uçar: "Hava yağmurlu olmasına rağmen, harika bir kalabalık vardı. Bizler de bu sayede ürünlerimizi tanıtabiliyoruz. Evimizin bütçesine katkıda bulunmamız bizleri çok mutlu ediyor. Bu sayede kadınlar kendilerine daha çok güvenebiliyorlar. Bu anlamda güzel bir etkinlik oldu."