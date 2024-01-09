Mersin\'de Otobüs Firmasının Deposunda 56 Bin Sentetik Hap Ele Geçirildi

MERSİN'den kent dışına çıkarılmak üzere terminaldeki bir otobüs firmasına ait depodaki çantada 56 bin sentetik hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası Otobüs Terminali'nden otobüs emanetine verilmek üzere il dışına sentetik hap gönderileceği bilgisini aldı. Bunun üzerine ekipler, şüpheli olarak belirlenen A.Y.'yi takibe alıp, yakaladı. Şüpheli gözaltına alınırken, bir otobüs firmasının deposundaki çantada 56 bin sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan A.Y. emniyete götürüldü. (DHA)