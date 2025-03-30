Mersin'de Ramazan Bayramı Kutlaması ve Hizmetler Devam Ediyor - Son Dakika
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Mersin'de Ramazan Bayramı Kutlaması ve Hizmetler Devam Ediyor

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde düzenlenen bayramlaşma programına katılarak, belediyenin bayram süresince vatandaşlara hizmet edeceğini ve çeşitli etkinlikler düzenleyeceğini duyurdu.

30.03.2025 17:44  Güncelleme: 18:24
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Mersin Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Program kapsamında ilk olarak Kültür Merkezi Şeref Salonu'nda kamu görevlileri ile bayramlaşan Seçer, "Nice mutlu, huzur, refah içerisinde bayramlar diliyorum. Mersin'de Ramazan Bayramı'nı vatandaşlarımızla beraber kutlayacağız. Ben de belediyemiz de tatil süresince görevimizin başında olacağız" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde Mersin Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Programa Başkan Seçer'in yanı sıra Mersin Valisi Atilla Toros, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal, Mersin Milletvekilleri, resmi kurumların yöneticileri, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bayramlaşma programı kapsamında, ilk olarak Kültür Merkezi Şeref Salonu'nda kamu görevlileri ve vatandaşlarla bayramlaşıldı.

Ardından Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ziyaret edilerek, personel ile bayramlaşma yapıldı. Seçer, Vali Toros ile beraber 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ziyareti esnasında, hem acil çağrı merkezi personeli ile bayramlaştı hem de Komuta Kontrol Merkezi'nde sistem hakkında bilgi aldı.

"Önemli birimler vatandaşlarımızın hizmetinde olacak"

Bayramlaşmanın ardından konuşan Seçer, Türkiye'de yaşayan tüm yurttaşların bayramını kutlayarak, Büyükşehir Belediyesi'nin bayram boyunca çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.

Seçer, "Nice mutlu, huzur, refah içerisinde bayramlar diliyorum. Mersin'de Ramazan Bayramı'nı vatandaşlarımızla beraber kutlayacağız. Ben de Ramazan Bayramı boyunca şehrimizde olacağım. Belediyemiz de tatil süresince görevinin başında olacak. Önemli birimler vatandaşlarımızın hizmetinde olacak" dedi.

"Hem merkezde hem Tarsus ilçemizde mezarlık servislerimiz var"

Ramazan Bayramı yaklaşırken birçok birimin hazırlıklarını tamamladığını kaydeden Seçer, "Bayram öncesi hem mezarlık hem ibadethane temizliklerimiz gerçekleştirildi. Bayram süresi boyunca toplu taşıma araçlarımız vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet verecek. Hem merkezde hem Tarsus ilçemizde mezarlık servislerimiz var. Servislerimizin belirli hareket noktası var. Servis noktalarıyla ilgili bilgiyi belediyemizin sosyal medya hesaplarından ya da Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi'nden alabilirler. Alo 185 birimimiz 7/24 hizmet verdiği için vatandaşlarımız bayramda da her türlü sorularını, taleplerini, şikayetlerini, isteklerini Alo 185 Teksin üzerinden bizlere ulaştırabilirler" diye konuştu.

"İklim ve Çevre Bilim Merkezimiz idari tatil süresi içerisinde hizmete başlayacak"

Şeker Bayramı denince akla çocukların ve çocukluğun geldiğini vurgulayan Seçer, "Her Şeker Bayramı'nda olduğu gibi bu yılda çocuklarımızı şeker dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Arife günü başladık, bugün de devam edeceğiz. Çocuklarımızla şekerleri buluşturacağız. Kalbi, yüreği sevgi dolu, saf temiz duygulu, geleceğimizin umudu çocuklarımıza da nice bayramlar diliyorum. Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezimiz idari tatil süresi içerisinde hizmete başlayacak. Tatil süresi boyunca çeşitli etkinlikler yapılacak, farklı konsept atölyelerimiz olacak, çocuklarımızın buradan yararlanmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Mersin'de vatandaşlarımızın yanında, hizmetinde olacağız"

Zabıta ekiplerinden itfaiyeye, çevre korumadan iklim dairesine kadar birçok birimin faaliyetlerine hız kesmeden devam edeceğini belirten Seçer, "Tatil dolayısıyla herhangi bir kesinti olmayacak. Vatandaşlarımızın bayram tatilini huzurla, mutlu, güvenle geçirmeleri için Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak başta ben Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olmak üzere tüm çalışanlarımızla Mersin'de vatandaşlarımızın yanında, hizmetinde olacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Ramazan Bayramı Kutlaması ve Hizmetler Devam Ediyor - Son Dakika

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