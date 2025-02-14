Mersin'de Sezonun İlk Örtü Altı Erik Hasadı Yapıldı - Son Dakika
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Mersin'de Sezonun İlk Örtü Altı Erik Hasadı Yapıldı

Mersin\'de Sezonun İlk Örtü Altı Erik Hasadı Yapıldı

Mersin'in Mut ilçesinde örtü altı erik hasadı gerçekleştirildi. Kilosu 8 bin liradan satılan erikler, iç piyasanın yanı sıra yurt dışına da ihraç ediliyor. Çiftçi Mustafa Yılmaz, sezonun ilk erik hasadının zamanından önce yapıldığını açıkladı.

14.02.2025 11:38  Güncelleme: 12:25
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MERSİN'in Mut ilçesinde sezonun ilk örtü altı erik hasadı yapıldı. Kilosu 8 bin liradan alıcı bulan erikler, İstanbul'a gönderildi.

İlçedeki Göksu Mahallesi'nde çiftçi Mustafa Yılmaz'a ait serada gerçekleştirilen hasat etkinliğine, İlçe Kaymakam Vekili İsa Uğur, Mersin Orman Bölge Müdürü Rıfat Ataş, Mersin Orman ve Köy İlişkileri Dairesi (ORKÖY) Müdürü Necmi Poscu ile ilgililer katıldı. Etkinlikte konuşan Kaymakam Vekili İsa Uğur, en erken hasatlardan birisinin gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu tarz erkenci projelerin ülke genelinde daha yaygın hale gelmesini temenni ediyoruz" dedi.

'ÖNE ÇEKMİŞ OLDUK'

Sera sahibi Mustafa Yılmaz da 1 dönümlük alanda 3 yıldır serayla uğraştığını belirterek, "Seramızda ORKÖY yüzde 20'si hibe olmak üzere yüzde 50 destek verdi. Biz de kalan miktarı karşıladık. Açık alandı, kapattık, seraya çevirdik. Şubat ayındayız, eriğimizi çıkardık, ilk hasadımızı yaptık. Dışarıda olsaydı bu hasat, Nisan'ın 20'si, 30'u, civarında olurdu. Ciddi şekilde öne çekmiş olduk" diye konuştu.

HER PAKETTE 9 TANE ERİK

Yılmaz, iç piyasanın yanı sıra yurt dışına ihracat da yaptıklarını belirterek, bölgede erkenci üretimi sadece kendisi yaptığı için talebe yetişemediğini, devletin daha fazla destek vererek üretimin artırılması gerektiğini sözlerine ekledi. Diğer yandan sezonun ilk erikleri, kilosu 8 bin liradan alıcı buldu. Paketlere 9'ar adet konulan toplam 24 kilo erik, İstanbul'a gönderildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Sezonun İlk Örtü Altı Erik Hasadı Yapıldı - Son Dakika

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