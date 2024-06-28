Mersin\'de Sıcaktan Bunalan Genç Berdan Baraj Gölü\'nde Boğuldu

MERSİN'in Tarsus ilçesinde sıcak havadan bunalıp, Berdan Baraj Gölü'ne giren Aslan Tamuçu (21), boğuldu.
Olay, akşam saatlerinde Bolatlı Mahallesi'nde meydana geldi. Berdan Baraj Gölü kıyısına gelen Aslan Tamuçu, sıcak havadan bunalıp, suya girdi. Tamuçu'nun bir süre sonra gözden kaybolduğunu gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve dalgıç polisler sevk edildi.
Dalgıçların yaptığı arama çalışması sonucu Tamuçu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerindeki incelemenin ardından Tamuçu'nun cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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