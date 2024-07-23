Mersin'de Terör Örgütü Propagandası Yapan 9 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Mersin'de Terör Örgütü Propagandası Yapan 9 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

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Mersin'de bölücü terör örgütünün marşıyla halay çekip, örgüt elebaşı lehine slogan attıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi. İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı ve 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çeşitli dijital materyaller, silah ve mühimmat ele geçirildi.

23.07.2024 17:06
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MERSİN'de bölücü terör örgütünün marşıyla halay çekip, örgüt elebaşı lehine slogan attıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte haziran ayında bir grubun bölücü terör örgütü marşı eşliğinde halay çekip örgüt elebaşı lehine slogan attıkları görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Ekipler, 11 şüphelinin kimliğini tespit etti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramada çeşitli dijital materyaller, silah ve mühimmat ele geçirildi. Ayrıca, yapılan çalışmalarda 1 şüphelinin olaydan sonra 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan tutuklandığı ve cezaevinde olduğu tespit edildi. Diğer şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Mersin'e getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Terör örgütünün propagandasını yapma' suçundan adliyeye sevk edildi.

Mersin\'de Terör Örgütü Propagandası Yapan 9 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Terör Örgütü Propagandası Yapan 9 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de Terör Örgütü Propagandası Yapan 9 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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