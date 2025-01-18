Mersin\'de Toros Kurbağası İçin Farkındalık Sergisi

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DÜNYADA sadece Bolkar Dağları'nda görülen ve nesli tükenme tehlikesi altındaki Toros kurbağasına dikkat çekmek için Mersin'de fotoğraf sergisi açıldı.

Niğde il sınırları içerisindeki Bolkar Dağları'nda bulunan ve nesli tükenme tehlikesi altındaki Toros Kurbağası'na dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak adına kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde fotoğraf sergi açıldı. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Baybars Sağlamtimur tarafından su altında görüntülenen Toros kurbağası fotoğraflarının yer aldığı sergiyi gezen doğaseverlere bilgiler aktarıldı. Endemik tür olan Toros kurbağası hakkında bilgi veren Sağlamtimur, türün dünyada yalnızca Bolkar Dağları'nda yaşadığını söyledi.

ENDEMİK TÜR KORUMA ALTINDA

Türün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya geldiğini belirten Sağlamtimur, Toros kurbağası ya da geçmişte bilinen adıyla Rana Holtz endemik ve dünyada sadece Türkiye'de Bolkar Dağları'nda yaşayan bir tür. Buradaki birkaç tane buzul gölünde yaşıyor. Endemik olması, dünyada hiçbir yerde bulunmaması ve sessiz olmasıyla diğer kurbağalardan ayrışan bir türümüz. Maalesef nesli tükenme tehlikesi altında. Yaklaşık 30 sene önce Karagöl'e bırakılan aynı sazanlar bu canlının yavruları, yumurtalarını yiyerek neslinin tükenme noktasına gelmesine neden oldu. Bu sebeple de hem ulusal hem de uluslararası sözleşmelerle koruma altına alındı dedi.

SU ALTINDA ZORLU ÇEKİMLER

Türün bilinirlik düzeyini artırıp, farkındalık yaratmayı hedeflediklerini kaydeden Sağlamtimur, Türün tanınırlık düzeyi biraz az. Bunu artırmak, insanların bu türü tanımasını istiyoruz. Belgesel fotoğraflarla hem türü tanıtmak hem de farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Sergimiz 20 fotoğraftan ve tanıtıcı fotoblogtan oluşuyor. Sergiyi ziyaret edenler, girişteki fotoblogtan bilgi sahibi olabilir. Fotoğrafların tamamı Niğde il sınırları içerisindeki Bolkar Dağları'nda bulunan 2 tane gölde çekildi. Karagöl ve Çinili Göl'de çekildi. Denizden yüksekliği yaklaşık 2700 metre bu göllerin. Çekimler zor bir coğrafyada yapıldı. Su altı fotoğrafları çekerken nefes tutarak çalıştım. Bu teknikle çekim yapmak başlı başına bir güçlük. Bu canlıya su altında başka türlü de yaklaşamıyorsunuz. Bu çalışmayı yaparken beraber özdeşleştik diye konuştu. 24 Ocak'a kadar açık kalacak olan sergi, 1 hafta boyunca sergiyi ziyaret edebilecek.

Haber-Kamera Soner AYDIN-Mustafa ERCANMERSİN,