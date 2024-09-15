Mersin'de vahşet! Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu - Son Dakika
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Mersin'de vahşet! Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu

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Mersin'in Bozyazı ilçesinde, Selçuklu Üniversitesi eski öğretim üyesi Prof. Dr. Selahattin Doludeniz, çöplükte bir plastik fıçı içerisinde elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

15.09.2024 20:09  Güncelleme: 20:53
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Mersin'de Selçuklu Üniversitesi eski öğretim üyesi Prof. Dr. Selahattin Doludeniz, çöplükteki plastik fıçı içerisinde elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulundu.

ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLI ÇIPLAK CESET İHBARI

Sabah saatlerinde Bozyazı ilçesi Ustalar Mahallesi'ndeki çöplüğe giden belediye işçileri, plastik fıçı içerisinde elleri ve ayakları bağlı çıplak bir erkek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlk incelemede çürümeye başladığı görülen ceset, Mersin Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

CESEDİN PROF. DR. SELAHATTİN DOLUDENİZ'E AİT OLDUĞU BELİRLENDİ

Yapılan otopside cesedin, Selçuk Üniversitesinden emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Selahattin Doludeniz'e ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Mersin'de vahşet! Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu
Mersin'de vahşet! Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu
Mersin'de vahşet! Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu
Mersin'de vahşet! Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu
Mersin\'de vahşet! Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu
Kaynak: DHA

Politika, Selçuklu, Cinayet, 3-sayfa, Plastik, Bozyazı, Güncel, Selçuk, Mersin, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de vahşet! Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu - Son Dakika

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    Yorumlar (11)

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  • Hakikat: Ailesi kayip ilani vermemis mi?Ceset curunceye kadar.Akademisyen arkadaslari da mi arayip sormamis kendisini? 7 0 Yanıtla
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