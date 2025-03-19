Mersin'den Plastiksiz Sahiller Projesi Avrupa'da Tanıtıldı

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanı Kemal Zorlu, Horizon Europe 2021-2027 kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından REMEDIES konsorsiyumu aracılığıyla fonlanan "Plastiksiz Mersin Sahilleri için Birleşiyoruz Projesi"ni Brüksel'de anlattı.

2030 Okyanuslar ve Suların Restorasyonu Misyon tüzüğü kapsamında her yıl destekçi kurumlar bir araya geliyor. Bu yıl 3'üncüsü Brüksel'de düzenlenen Yıllık Avrupa Okyanuslar ve Suların Restorasyonu Forumu'na, Mersin Büyükşehir Belediyesi de davet edildi. Forum kapsamında proje koordinatörleri, kurum ve şehir temsilcilerinin katılacağı özel toplantılardan, balıkçılık ve sürdürülebilirlik diyaloglarına ve Avrupa Birliği'nin su direnci stratejisine yönelik üst düzey toplantılara kadar birçok önemli etkinlik de gerçekleştirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz ve Mersin'in kıyı restorasyonuna yönelik yürüttüğü ve gelecekte yürütmeyi planladığı projeler ile Avrupa Komisyonu'nun 2030 Okyanuslar ve Suların Restorasyonu Misyon' tüzüğü resmi destekçilerinden biri oldu. Afet İşleri Dairesi Başkanı Kemal Zorlu da "Plastiksiz Mersin Sahilleri için Birleşiyoruz Projesi"ni forumda anlattı.