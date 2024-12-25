Mersin Emek Evi, Kış Aylarında Çorba İkramıyla Vatandaşa Destek Sağlıyor

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmete açtığı Emek Evi; tarım ve inşaat gibi sektörlerde çalışan vatandaşlar ile öğrencileri ağırlamaya devam ediyor. Emek Evi, çalışanlar ve öğrenciler için işe gitmeden önce kahvaltı yapacakları bir alan ve işten döndüklerinde dinlenebilecekleri bir yer olma özelliği taşıyor. Kış mevsiminin gelmesi ile Emek Evi'nde çorba ikramı da başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin geçen yıl Ağustos ayında Akdeniz İlçesi'ne bağlı Şevket Sümer Mahallesi'nde hizmete açtığı Emek Evi, tarım ve inşaat gibi sektörlerde çalışan vatandaşlar ile öğrencilerin uğrak noktası haline geldi. Yazın sıcakta, kışın ise soğukta bölge halkının önemli bir ihtiyacını karşılayan Emek Evi; özellikle güne erken başlamak zorunda kalan vatandaşların işe gitmeden önce kahvaltı yapıp, servislerini bekleyebileceği veya sabah iş dönüş saatlerinde yorgunluklarını atabileceği rahat ve konforlu bir ortam sunuyor. Açıldığı günden bu yana pek çok emekçiyi ağırlayan ve şimdiye kadar binlerce yurttaşın faydalandığı Emek Evi'nde ücretsiz çay, kahve, sabahları ise anne eli lezzetini aratmayacak çorba ikramı sunuluyor. Kış mevsiminin gelmesi ile birlikte yapılan bu hizmet, güne sıcak çorba ile başlayan emekçilerin hem kalplerini hem içlerini ısıtmayı başarıyor.

"Kış aylarının gelmesi ile birlikte vatandaşlarımızın içini ısıtmaya devam ediyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Sosyal Hizmet Uzmanı Mustafa Tönbe, "1 Ekmek 1 Çorba" projesini, özellikle sabahları işe gitmek zorunda kalan tarım işçilerinin ve öğrencilerin yoğun olduğu bölgelerde sürdürmeye devam ettiklerini kaydetti. 13 ilçede 61 noktada bu hizmeti sunduklarını söyleyen Tönbe, "Emek Evi de bu noktalardan bir tanesi. Emek Evi, özellikle sabahları işe erken gitmek zorunda kalan vatandaşlarımıza ve herkese kapısı açık olan bir yer. Sabah saat 03.00 ile 10.00 arasında hizmet veren Emek Evi'nde, 05.00 ile 08.00 saatleri arasında vatandaşlarımız gelip çorbalarını alabilirler. 2019 yılından bu yana toplamda 2 milyon kişiye çorba hizmeti sunduk. Vatandaşlarımız, çorba hizmet noktalarımıza 'Teksin' uygulaması veya web sitemizden ulaşabilirler" dedi.

Özellikle son yıllarda vatandaşların ekonomik olarak daha da zorluk çektiğini belirten Tönbe, Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu yemek ve çorba hizmeti ile vatandaşların ceplerine katkı sağlandığını da dile getirerek, "Güne erken başlamak zorunda kalan ve kahvaltı yapamayan vatandaşlarımızın öğün ihtiyacını çorba hizmetimiz ile karşılıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak kış aylarının gelmesi ile birlikte, vatandaşlarımızın içini ısıtmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Emek Evi'nin imkanlarından faydalananlar ise şunları söyledi:

-İsmail Eren: "Sabahları keyifle çorba içiyorum. Özellikle kışın çok iyi oluyor. Kahvaltı yapamadığımda buraya gelip çorba içiyorum. Güne rahat başlıyorum ve öğlene kadar beni idare ediyor. Tadı da harika."

- İbrahim Ayhan: "Çorba çok güzel, ekmek çok taze. Her sabah buraya gelirim, abilerle sohbet ederim ve çorbamı içerim. İnsanlar buraya gelip rahat rahat oturabiliyor. Sabah kahvaltıda en iyi çorba gider."

-Selahattin Dündar: "Emekli maaşım yetmediği için, bu saatte çalışmak ve işe gitmek zorundayım. Her sabah buraya geliyorum. Çorbamı içip işe öyle gidiyorum. Bu soğukta çorba çok iyi geliyor. İyi bir hizmet ve çok faydalı."