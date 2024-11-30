Mersin Emekli Evi Üyeleri 'Misafir' Tiyatro Oyununu İzledi - Son Dakika
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Mersin Emekli Evi Üyeleri 'Misafir' Tiyatro Oyununu İzledi

Mersin Emekli Evi Üyeleri \'Misafir\' Tiyatro Oyununu İzledi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi'nin Emekli Evi üyeleri, Mezitli Kültür Merkezi'nde sahnelenen 'Misafir' isimli tiyatro oyununu izleyerek kültürel etkinliğe katıldılar. Ücretsiz hizmetlerden memnun kalan katılımcılar, artan hayat pahalılığına rağmen bu tür etkinliklerin önemini vurguladılar.

30.11.2024 09:26  Güncelleme: 09:28
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Emekli Evi'nin üyeleri, Mezitli Kültür Merkezi'nde sahnelenen "Misafir" isimli tiyatro oyununu izledi.

Perdelerini, 300'ü aşkın Emekli Evi üyesine açan "Misafir" isimli oyun, izleyenlerden tam not aldı. Bilgesu Erenus tarafından kaleme alınan tiyatro eserinin yönetmenliğini Antalya Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Alpay Aksum üstlenirken; Genel Sanat Yönetmenliği'ni de Ozan Erdönmez yaptı.

Etkinliğe katılım sağlayan ileri yaştaki vatandaşlar da artan hayat pahalılığı ve emekli aylığının yetersizliği nedeniyle kültür ve sanat etkinliklerine bütçe ayıramadıklarını dile getirirken, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz olarak vatandaşlara sunduğu bu hizmetlerin kendilerini memnun ettiğini dile getirdi.

Mersin Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni ve Sanatçısı Ozan Erdönmez, "Misafir" isimli oyunun 14 Kasım'da prömiyerini yaptıklarını belirtti. Oyunun, prömiyer sonrası ilk kez Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Emekli Evi'ne bir matine oyunu olarak gerçekleştirildiğini vurgulayan Erdönmez, "Yaş almış vatandaşlarımızın mutluluğu bizler için çok önemli ve değerli. İyi ki bugün buraya geldiler ve bizimle birlikte oyun dünyamıza ortak oldular. Yaklaşık 300'ü aşkın vatandaşımızla birlikte bugün temsilimizi gerçekleştirdik" diye konuştu.

Etkinliğe katılan vatandaşlardan bazıları da duygu ve düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:

- Hüseyin Güler, "Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığını ne annemiz, ne babamız yaptı... Ben Belediye Başkanımızdan çok memnunum, çok güzel hizmetler yapıyor, evimize yemeğimizi bile gönderiyor. Temizliğimizi yapıyorlar ve sağlığımızı koruyorlar. Daha ne diyelim? Her türlü hizmeti yapıyorlar. Tiyatro her zaman gideceğimiz bir yer değil. Bu maaşlarla ne tiyatroya ne de sinemaya gidebiliyoruz. Burada da tiyatro izleyeceğimizi duyunca sevindik, geldik, seyrettik. Bu bizim için büyük bir memnuniyet."

-Mukadder Çörekçioğlu: "Başkanımız Vahap Seçer'e ve Meral Seçer'e çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli işler yapıyorlar. Biz iki otobüs geldik. Ellerinde baston var ve buraya geliyorlar. Onlar için bu çok önemli. Tiyatroyu ben çok seviyorum, keşke her gün olsa."

- Yasemin Çelik: "Sağlıklı olduğumuz sürece etkinliklere katılacağız. Eşim yüzde 90 engelli, ben de onkoloji hastasıyım. Bu etkinlikler bize çok iyi geliyor. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz."

-Şahin Göçmen: "Bu etkinliklerden çok memnunuz. Bazen konserlere, sahillere götürüyorlar ve bu sayede psikolojik olarak çok rahatlıyoruz. Emekli Evi'nde arkadaşlarımızla sohbet ediyor, güzel vakit geçiyoruz. Bugün tiyatroya geldik, çok güzeldi. Uygulamada emeği geçen herkese teşekkür ederiz."

-Asiye Karakoyak: "Bütün etkinliklere geliyoruz, çok da memnunuz. Kültürle ve sanatla buluşmak çok güzel. Bu sayede sosyalleşiyoruz ve ufkumuz açılıyor."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin Emekli Evi Üyeleri 'Misafir' Tiyatro Oyununu İzledi - Son Dakika

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