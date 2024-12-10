Mersin İdman Yurdu Onursal Menajeri Hacı Bayram Birinci'nin Cenaze Töreni

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin İdman Yurdu Onursal Menajeri ve eski milli boksör Hacı Bayram Birinci'nin cenaze törenine katıldı. Başkan Seçer, son yolculuğuna uğurlanan Birinci'nin kentin renkli isimlerinden birisi olduğunu belirterek, "Hacı Bayram Birinci; çok uzun yıllardan beri tanıdığım ve muhabbetim olan bir büyüğümdü, abimdi. Her şeyin iyisini, güzelini düşünen, herkesle de diyaloğu son derece iyi olan ve saygı duyduğumuz bir insandı" dedi.

Bir süredir akciğer sorunları yüzünden tedavi gören 81 yaşındaki Hacı Bayram Birinci, evinde fenalaşarak hayatını kaybetti. Birinci'nin naaşı, Müftü Camii'nde kılınan ikindi namazı sonrası Akbelen Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Birinci'nin cenaze törenine, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Önceki Dönem Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Mersin ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol, Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO) Başkanı Cihat Lokmanoğlu, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz, Yeni Mersin İdman Yurdu Kulüp Başkanı Metin Saltık, Mezitli Belediyesi Geçmiş Dönem Belediye Başkanı Neşet Tarhan, STK, dernek ve oda temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, Mersinli taraftarlar, spor camiasından çok sayıda kişi, çok sayıda Mersinli vatandaş ve Birinci'nin ailesi ile sevenleri katılım sağladı.

Başkan Seçer, "Hacı Bayram Birinci; çok uzun yıllardan beri tanıdığım ve muhabbetim olan bir büyüğümdü, abimdi. Her şeyin iyisini, güzelini düşünen, herkesle de diyaloğu son derece iyi olan ve saygı duyduğumuz bir insandı. Kentimize kıymetli hizmetleri olmuş, eski Milli Boksör ve Mersin İdman Yurdu'na önemli katkıları olmuş abimizin son yolculuğunda uğurlayanlar arasında olmak istedim. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" diye konuştu.