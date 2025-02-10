Mersin Otoyolu Projesi ile Seyahat Süresi 18 Dakikaya İnecek - Son Dakika
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Mersin Otoyolu Projesi ile Seyahat Süresi 18 Dakikaya İnecek

Mersin Otoyolu Projesi ile Seyahat Süresi 18 Dakikaya İnecek

Mersin'deki yeni otoyol projesi tamamlandığında, turizm bölgeleri arasındaki yolculuk süresi 18 dakikaya düşecek.

10.02.2025 17:19
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Mersin'de turizm bölgelerini bağlayan Çeşmeli-Erdemli-Silifke- Taşucu Otoyol Projesi'nin tamamlanmasıyla güzergahtaki yolculuğun 18 dakikaya düşmesi planlanıyor.

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, projenin Erdemli ilçesi Koyuncu Mahallesi'ndeki Çeşmeli- Kızkalesi kesiminde yürütülen çalışmaları inceledi.

Projedeki 42 kilometrelik etap hakkında Karayolları 5. Bölge Müdürü İlhan Aytekin ve diğer ilgililerden bilgi alan Kıratlı, beton kaplaması tamamlanan T1 tünelinde aracıyla deneme sürüşü yaptı.

Kıratlı, gazetecilere, Mersin'de turizm gelişmesi adına projenin çok önemli pay sahibi olduğunu söyledi.

Bölgedeki trafik yoğunluğuna değinen Kıratlı, "Özellikle yazın ciddi anlamda yoğun olan bir bölge trafiğimiz var. İlimizin nüfusu yaklaşık 2 milyon ama yaz mevsimi ve özellikle bayram dönemlerinde yaklaşık 3 milyonu bulan bir nüfusa sahip oluyoruz. Bu, uzun dönemden beri konuşulan bir projeydi çünkü yaz dönemlerinde Kızkalesi-Silifke'den yaklaşık 3-4 saat süren mesafelerin olduğu, yolculukların yapıldığı bir yoldan bahsediyoruz. İnşallah tamamlandığında yaklaşık olarak 18 dakikaya kadar düşecek olan bir proje." diye konuştu.

Tünellerin uzunluğu 21 kilometre

Kıratlı, 42 kilometrelik ana gövdeye sahip projede 11 kilometrelik bağlantı yolunun da olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Projenin bugünkü güncellenmiş rakamlarına baktığımızda yaklaşık olarak 54 milyar lirayı aşan bir maliyeti var, 1,5 milyar dolara yaklaşan. Mersin ölçeğinde değil Türkiye ölçeğinde çok devasa bir proje. Şu anki geldiğimiz noktada içinde bulunduğumuz yer T1 tüneli. Tünelimiz, 700 küsur metre uzunluğunda, çift yönlü ve şu anda bitmiş, tamamlanmış durumda. Tünel inşaatı bitmiş, kaplamaları bitmiş, tabiri caizse hazır hale gelmiş bir tünel. Hemen karşısında T2 tünelimiz var, projenin en büyük tüneli. 4 bin 400 metre uzunuluğa sahip. Tamamına baktığımızda yaklaşık 21 kilometreye dayanan tünel uzunluğunda olan bir proje."

Projede 7 tünel ve 5 viyadük bulunuyor

Projede 7 tünel ve 5 viyadük bulunduğunun bilgisini veren Kıratlı, şunları kaydetti:

"Tamamına baktığımızda 34 alt geçidi, 34 adet köprüsü ve 34 üst geçidi olan bir projeden bahsediyoruz. Bunların içerisinde tamamlanan alt ve üst geçitlerimiz, sanat yapılarımız ve biten tünellerimiz var. Bugün baktığımızda projenin fiziki olarak yüzde 27'sinin tamamlandığını görüyoruz. Çok hızlı ilerliyoruz. Biz beklenilen, vadedilen süreden daha önce bitireceğimizi görüyoruz. İnşallah aksilik olmadığı takdirde projemizi beklenen süreden önce hayata geçirip vatandaşımızın hizmetine, kullanımına sunacağız. O günkü şartlarda eğer imkan olursa biten etaplarımızda belki de kısmi yavaş yavaş açmalarımız da olacak."

Kıratlı, Akdeniz Sahil Yolu Projesi'nde de süratle aşama kaydedildiğini, tüm çalışmaların bitmesiyle turizm bölgelerindeki yolculuk süresinin daha da kısalacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mersin Otoyolu Projesi ile Seyahat Süresi 18 Dakikaya İnecek - Son Dakika

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