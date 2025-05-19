Mersin Spor Kulübü, Play-Off'a Yükseldi

(MERSİN) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu yıl ilk kez mücadele eden Mersin Spor Kulübü (MSK) Erkek Basketbol Takımı, Darüşşafaka Lassa maçını kazanarak play-off'a kaldı. Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de izledi.

MSK Erkek Basketbol Takımı, sezonun son maçında Darüşşafaka Lassa'yı konuk etti. "Carettalar" karşılaşmayı 105-89 skorla kazanıp, play-off'a kaldı. Servet Tazegül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen karşılaşmayı Başkan Seçer ve eşi Meral Seçer de izleyerek, şehrin takımına tribünden destek verdi.

Karşılaşmayı Başkan Seçer ve Meral Seçer'in yanı sıra CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz, Türkiye Basketbol Federasyonu Temsilcisi Emre Bülent Öğraş, MSK Kulüp Başkanı Berkay Üstündağ, Yeni Mersin İdman Yurdu Kulüp Başkanı Servet Özdemir, Meclis üyeleri ve Mersin Büyükşehir Belediyesi bürokratları da takip etti.

Maçın ilk periyodunu 28-26 önde tamamlayan Carettalar, oyun disiplinini elden bırakmayarak ikinci periyodu 56-48 skorla tamamlayarak devre arasına önde girdi. MSK, üçüncü periyodda da üstünlüğü elden bırakmayarak, skorda arayı açtı ve periyodu 87-67 tamamladı. MSK, son periyodu da 105-89 tamamlayarak parkeden galibiyetle ayrıldı.

Carettalar'ın galibiyet sevincine ortak olarak sahaya inen ve oyuncuları tebrik eden Başkan Seçer, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Seçer, "19 Mayıs; Türkiye Cumhuriyeti'nin temel taşlarının döşenmeye başladığı gün. 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıktı, Türk milleti de O'nun peşinden yürüdü, bugünkü laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. İyi ki Mustafa Kemalimiz var. Şanlı al bayrağımızın altında hep beraber Türk milleti olarak daha güçlü olmak için çalışacağız. Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Sahada 19 Mayıs coşkusu yaşandı

Karşılaşmada 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu sahayı sardı. Basketbolseverler, ellerinde Türk bayrakları ile 'Parla', 'İzmir Marşı' ve '10. Yıl Marşı' eşliğinde karşılaşmanın ve 19 Mayıs'ın coşkusuna ortak oldu. MSK oyuncuları maç öncesinde yaptıkları ısınmada ise 19 Mayıs için özel hazırlanan ve üzerlerinde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin baskılı olduğu ve "Gelecek Gençlikte, Gençlik Atatürk'le, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun" yazılı tişörtlerini giydi. Sonrasında ise tişörtler çeyreklerde taraftarlara dağıtıldı. Sporcular tarafından karşılamayı izlemeye gelen basketbolseverlere MSK atkıları da verildi. Devre arasında ise MSK altyapı oyuncularından iki sporcu, sahada Atatürk'e yazdıkları mektupları okudu.