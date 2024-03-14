Mersin Üniversitesi Hastane Otoparkında Güneş Enerjisi Üretecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mersin Üniversitesi Hastane Otoparkında Güneş Enerjisi Üretecek

Geniş Video İzle

Mersin Üniversitesi, Dünya Bankası tarafından finanse edilen bir proje kapsamında hastane otoparkına güneş enerjisi santrali kuracak. Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar, üniversitenin hastanesinin elektrik faturasında yüzde 40 tasarruf sağlanacağını belirtti. Proje aynı zamanda enerji verimliliği sağlamak için tıp fakültesi hastanesi ve mimarlık fakültesinin mekanik, ısıtma ve aydınlatma sistemlerinin yenilenmesini de içeriyor. Bu projeyle Mersin Üniversitesi, çevreci ve sürdürülebilir bir üniversite kampüsü olma yolunda önemli bir adım atmış olacak.

14.03.2024 09:44  Güncelleme: 09:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Üniversitesi otoparkta güneşten elektrik üretecek

Dünya Bankasından 400 milyon TL finans sağlanan proje kapsamında hastane otoparkına GES kuruluyor

MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar:

"Üniversitemiz hastanesi yüzde 40 civarında elektrik faturasında tasarrufa gidecek"

MERSİN - Mersin Üniversitesi (MEÜ), hastane otoparkına kurulacak güneş enerjisi santrali ile elektrik üretecek.

Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi kapsamında hazırlanan proje ile Dünya Bankası tarafından 400 milyon TL finans sağlanan MEÜ'de 3 bina seçilerek çalışmalara başlandı. Bu kapsamda Tıp Fakültesi Hastanesinin otoparkında bir süredir yürütülen altyapı çalışmalarının ardından güneş enerjisi santrali için temel atma töreni Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Sahada incelemede bulunan Prof. Dr. Yaşar, yenilenebilir enerji payını yükseltme ve net sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda Mersin Üniversitesi olarak önemli adımlar atmaya devam ettiklerini söyledi.

KABEV kapsamında hazırladıkları proje ile Dünya Bankasından 400 milyon TL civarında finans sağladıklarını belirten Yaşar, "Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız uhdesinde üniversitemiz hastanesi ve Tıp Fakültesi ile Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültelerine enerji verimliliği sağlayacak önemli yatırımlar yapılacak. Projenin temel omurgasını tıp fakültemiz, hastanemiz ve mimarlık fakültemizin otoparklarına kurulacak güneş enerji santralleri oluşturmaktadır" dedi.

"Üniversite hastanesi yüzde 40 civarında tasarrufa gidecek"

Proje kapsamında otoparkların üst kısımlarının güneş enerjisi panelleri ile kaplanacağını ifade eden Yaşar, "Elektriğimizi güneş enerjisinden üreteceğiz. Bu şekilde yaklaşık 3 megawatt gücünde elektrik üreterek, üniversitemiz hastanesi yüzde 40 civarında elektrik faturasında tasarrufa gidecek. Bu tasarruf üniversitemizin aylık ödediği elektrik faturasında 5 milyon TL, yıllık ise 60 milyon TL civarında azalmayı sağlayacak. Bu sadece üniversitemizin tasarruf etmesi anlamına gelmiyor. Nitekim, ülkemiz enerji ithal eden bir ülkedir. Bu tasarruf miktarında enerji ithal edilmeyerek ülkemiz ekonomisine de katkı sağlanmış olacak" diye konuştu.

"Çevreci ve sürdürülebilir üniversite kampüsü"

Projenin yalnızca mali yönüyle değerlendirilmemesi gerektiğine işaret eden Yaşar, çevreci ve sürdürülebilir bir üniversite kampüsü olma yolunda önemli bir adım daha atmış olacaklarını kaydetti. Projenin sadece güneş enerji santrali yapmakla sınırlı olmadığını vurgulayan Yaşar, "Üniversitemiz hastanesi ve mimarlık fakültesinin eskimiş olan mekanik, ısıtma ve soğutma, aydınlatma sistemlerinin yenilenmesi de bu proje dahilinde gerçekleştirilecek. Ayrıca proje kapsamında bu sistemlerdeki yazılım programları da aktif olarak kullanılacak. Örneğin akşam kapanan bir bölümün aydınlatma, ısıtma ve soğutma sistemleri otomatik olarak devre dışı bırakılarak tasarruf miktarı artırılacaktır" dedi.

Projenin ilk etabı olan hastane otoparkına kurulacak güneş enerjisi santralinin temelini atan Yaşar, "Bizler için çok önemli olan bu projenin hastanemize, üniversitemize, Mersinimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Mersin Üniversitesi olarak ortak geleceğimize ve sürdürülebilirliğin yüzyılına projelerimiz ile katkı sunmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Mersin Üniversitesi Hastane Otoparkında Güneş Enerjisi Üretecek
Kaynak: İHA

Mersin Üniversitesi, Dünya Bankası, Rektör, Dünya, Çevre, Enerji, Teknoloji, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin Üniversitesi Hastane Otoparkında Güneş Enerjisi Üretecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Osmaniye'de Yolcu Otobüsünde Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
    11:15 Osmaniye'de Yolcu Otobüsünde Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

    Osmaniye'de yolcu otobüsünde yapılan aramada, bir bavulda 11 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Bavulun sahibi tutuklandı.

  • Kars'ta Şubat Ayında 259 Konut Satıldı
    11:14 Kars'ta Şubat Ayında 259 Konut Satıldı

    Türkiye genelinde Şubat ayında 93 bin 902 konut satışı gerçekleşti. Kars'ta 259 konut, Ağrı'da 190 konut, Iğdır'da 76 konut ve Ardahan'da 18 konut satıldı. İstanbul en yüksek konut satışına sahip oldu.

  • Ardahan'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
    11:13 Ardahan'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

    Ardahan'da yapılan kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 184 bin boş makaron ele geçirildi.

  • Balıkesir'de Kolonya Üretimi Yapan Kardeşler İhracatı Artırmayı Hedefliyor
    11:12 Balıkesir'de Kolonya Üretimi Yapan Kardeşler İhracatı Artırmayı Hedefliyor

    Balıkesir'de dedesinin emekli olunca aldığı toplu parayla başladığı kolonyacılığı geliştiren kimyager ve kardeşi, yeni yatırımlarıyla ihracat yaptıkları ülke sayısını artırmayı hedefliyor. Himmet Soyak'ın 62 yıl önce astsubaylıktan emekli olunca Sındırgı ilçesinde küçük bir atölyede başladığı, daha sonra oğlu Kudret Soyak'a geçen kolonya üretimi, torunları 40 yaşındaki kimyager Himmet Soyak ve Pervin Çakır tarafından sürdürülüyor. İhracata 10 yıl önce başlayan kardeşler, Arnavutluk, Bahreyn ve Almanya'ya kolonya gönderiyor. Balıkesir kent merkezindeki Atatepe Sanayi Sitesi'nde yeni bir fabrika kurarak 15 kişi istihdam eden kardeşler, ihracatı artırarak 15 ülkeye ürün göndermeyi amaçlıyor.

  • Vali Musa Işın, Ramazan ayının maneviyatını vatandaşlarla birlikte yaşıyor
    11:12 Vali Musa Işın, Ramazan ayının maneviyatını vatandaşlarla birlikte yaşıyor

    Vali Musa Işın, Parmakören Mahallesinde vatandaşların taleplerini dinleyerek çözüm için talimatlar verdi. Ayrıca, Kütahya Belediyesi tarafından restore edilen Parmakören Eski Camisi'nde incelemelerde bulundu.

  • Erzincan Tarım ve Hayvancılık Kırsal Kalkınma Projeleri İmza Töreni
    11:12 Erzincan Tarım ve Hayvancılık Kırsal Kalkınma Projeleri İmza Töreni

    Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında gerçekleştirilen imza töreninde, tarım ve hayvancılık alanında yapılan projelerin protokolleri imzalandı. Törene Erzincan Belediye Başkanı, üniversite rektörü, vali yardımcıları ve ilgili oda başkanları da katıldı.


10:14 Selahattin Demirtaş’ı isyan ettiren “üst arama“ uygulamasından vazgeçildi Selahattin Demirtaş'ı isyan ettiren "üst arama" uygulamasından vazgeçildi
09:49 AK Parti başvuru yaptı Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul için oy pusulasını değiştirdi AK Parti başvuru yaptı! Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul için oy pusulasını değiştirdi
08:36 Erdoğan’ın koruma ekibinin kazasından acı haber: 1 polis daha şehit oldu Erdoğan'ın koruma ekibinin kazasından acı haber: 1 polis daha şehit oldu
08:09 Benzin ve motorine zam gelmesi bekleniyor Benzin ve motorine zam gelmesi bekleniyor
07:41 Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD’de görüntülendi Fotoğrafları çekilirken gülmeleri dikkat çekti Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD'de görüntülendi! Fotoğrafları çekilirken gülmeleri dikkat çekti
10:35 Yabancılara Konut Satışları Şubatta Yüzde 44,9 Azaldı Yabancılara Konut Satışları Şubatta Yüzde 44,9 Azaldı
10:31 Erzincan Depremi’ni performansla anlatmak isteyen akademisyeni öldü zannederek ihbar ettiler Erzincan Depremi'ni performansla anlatmak isteyen akademisyeni öldü zannederek ihbar ettiler
10:19 Eylem Tok ve oğlu New York’ta görüntülendi, Demet Akalın tepki gösterdi Eylem Tok ve oğlu New York'ta görüntülendi, Demet Akalın tepki gösterdi
09:39 İETT sürücüsünün bıçaklanma anı kamerada İETT sürücüsünün bıçaklanma anı kamerada
09:35 Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, tank kullandı, düşman mevzilerini izledi Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, tank kullandı, düşman mevzilerini izledi
09:31 CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda para sayma görüntülerine ilişkin 2 kişi adliyeye ifade vermeye geldi CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para sayma görüntülerine ilişkin 2 kişi adliyeye ifade vermeye geldi
09:04 Işın Karaca’dan oğlu ölümlü kazaya karışıp kaçırılan Bülent Cihantimur’a olay suçlama: Annemin onun verdiği ilaçtan kalbi durdu Işın Karaca'dan oğlu ölümlü kazaya karışıp kaçırılan Bülent Cihantimur'a olay suçlama: Annemin onun verdiği ilaçtan kalbi durdu
08:21 81 ilde Çember Operasyonu: 2 bin 614 firari yakalandı 81 ilde Çember Operasyonu: 2 bin 614 firari yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2024 11:16:10. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin Üniversitesi Hastane Otoparkında Güneş Enerjisi Üretecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement