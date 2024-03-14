Mersin Üniversitesi Hastane Otoparkında Güneş Enerjisi Üretecek

Mersin Üniversitesi otoparkta güneşten elektrik üretecek
Dünya Bankasından 400 milyon TL finans sağlanan proje kapsamında hastane otoparkına GES kuruluyor
MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar:
"Üniversitemiz hastanesi yüzde 40 civarında elektrik faturasında tasarrufa gidecek"
MERSİN - Mersin Üniversitesi (MEÜ), hastane otoparkına kurulacak güneş enerjisi santrali ile elektrik üretecek.
Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi kapsamında hazırlanan proje ile Dünya Bankası tarafından 400 milyon TL finans sağlanan MEÜ'de 3 bina seçilerek çalışmalara başlandı. Bu kapsamda Tıp Fakültesi Hastanesinin otoparkında bir süredir yürütülen altyapı çalışmalarının ardından güneş enerjisi santrali için temel atma töreni Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar'ın katılımıyla gerçekleştirildi.
Sahada incelemede bulunan Prof. Dr. Yaşar, yenilenebilir enerji payını yükseltme ve net sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda Mersin Üniversitesi olarak önemli adımlar atmaya devam ettiklerini söyledi.
KABEV kapsamında hazırladıkları proje ile Dünya Bankasından 400 milyon TL civarında finans sağladıklarını belirten Yaşar, "Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız uhdesinde üniversitemiz hastanesi ve Tıp Fakültesi ile Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültelerine enerji verimliliği sağlayacak önemli yatırımlar yapılacak. Projenin temel omurgasını tıp fakültemiz, hastanemiz ve mimarlık fakültemizin otoparklarına kurulacak güneş enerji santralleri oluşturmaktadır" dedi.
"Üniversite hastanesi yüzde 40 civarında tasarrufa gidecek"
Proje kapsamında otoparkların üst kısımlarının güneş enerjisi panelleri ile kaplanacağını ifade eden Yaşar, "Elektriğimizi güneş enerjisinden üreteceğiz. Bu şekilde yaklaşık 3 megawatt gücünde elektrik üreterek, üniversitemiz hastanesi yüzde 40 civarında elektrik faturasında tasarrufa gidecek. Bu tasarruf üniversitemizin aylık ödediği elektrik faturasında 5 milyon TL, yıllık ise 60 milyon TL civarında azalmayı sağlayacak. Bu sadece üniversitemizin tasarruf etmesi anlamına gelmiyor. Nitekim, ülkemiz enerji ithal eden bir ülkedir. Bu tasarruf miktarında enerji ithal edilmeyerek ülkemiz ekonomisine de katkı sağlanmış olacak" diye konuştu.
"Çevreci ve sürdürülebilir üniversite kampüsü"
Projenin yalnızca mali yönüyle değerlendirilmemesi gerektiğine işaret eden Yaşar, çevreci ve sürdürülebilir bir üniversite kampüsü olma yolunda önemli bir adım daha atmış olacaklarını kaydetti. Projenin sadece güneş enerji santrali yapmakla sınırlı olmadığını vurgulayan Yaşar, "Üniversitemiz hastanesi ve mimarlık fakültesinin eskimiş olan mekanik, ısıtma ve soğutma, aydınlatma sistemlerinin yenilenmesi de bu proje dahilinde gerçekleştirilecek. Ayrıca proje kapsamında bu sistemlerdeki yazılım programları da aktif olarak kullanılacak. Örneğin akşam kapanan bir bölümün aydınlatma, ısıtma ve soğutma sistemleri otomatik olarak devre dışı bırakılarak tasarruf miktarı artırılacaktır" dedi.
Projenin ilk etabı olan hastane otoparkına kurulacak güneş enerjisi santralinin temelini atan Yaşar, "Bizler için çok önemli olan bu projenin hastanemize, üniversitemize, Mersinimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Mersin Üniversitesi olarak ortak geleceğimize ve sürdürülebilirliğin yüzyılına projelerimiz ile katkı sunmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
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