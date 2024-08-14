Mersin ve İstanbul'da Kaçak Ticari Eşya Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mersin ve İstanbul'da Kaçak Ticari Eşya Operasyonu

Geniş Video İzle

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Limanı ve İstanbul Ambarlı Limanı'nda yapılan kontrollerde, yaklaşık 730 bin parça/adet kaçak ticari eşya ele geçirildi.

14.08.2024 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Limanı ve İstanbul Ambarlı Limanı'nda yapılan kontrollerde, yaklaşık 730 bin parça/adet kaçak ticari eşya ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, riskli olduğu değerlendirilen beyannameler üzerinde gerçekleştirilen incelemelerde, değeri yüksek ticari eşyanın 'düşük değerli eşya' olarak bildirilmek suretiyle aldatıcı işlem ve davranışlarla yurda sokulmaya teşebbüs edildiği tespit edildi. Ekiplerin detaylı kontrollerinde; Mersin Limanı ile İstanbul Ambarlı Limanı'nda 534 bin 940 adet güneş gözlüğü, 142 bin 140 adet optik tarzda işlenmiş plastik camlı gözlük, 51 bin 127 adet gözlük çerçevesi ve 1 bin 650 adet MOP (manuel paspas) cinsi ticari eşya yakalandı. Yaklaşık 730 bin parça/adet kaçak ticari eşya ile ilgili soruşturmalar, Mersin ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülüyor.

Mersin ve İstanbul\'da Kaçak Ticari Eşya Operasyonu
Kaynak: DHA

Ticaret Bakanlığı, Ambarlı Limanı, İstanbul, Ekonomi, Mersin, Güvenlik, Hukuk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin ve İstanbul'da Kaçak Ticari Eşya Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:56 Adalet Bakanı Tunç’a, Sokak Röportajı Sonrası Tutuklanan Genç Kadınla İlgili Soru Yöneltildi Adalet Bakanı Tunç'a, Sokak Röportajı Sonrası Tutuklanan Genç Kadınla İlgili Soru Yöneltildi
14:30 AK Parti 23 yaşında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor AK Parti 23 yaşında! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
13:55 Adalet Bakanı Tunç’tan Can Atalay açıklaması: Meclis’in yapabileceği bir şey yok Adalet Bakanı Tunç'tan Can Atalay açıklaması: Meclis'in yapabileceği bir şey yok
13:51 Memur maaşlarına ek ikramiye Hesaplara yatacağı tarih netleşti Memur maaşlarına ek ikramiye! Hesaplara yatacağı tarih netleşti
12:05 Türkiye’nin 2023 karnesi En çok göç alan da veren de aynı il Türkiye'nin 2023 karnesi! En çok göç alan da veren de aynı il
23:45 Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi hasreti 16 yıla çıkan Fenerbahçe’de bir ilki yaşadı Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi hasreti 16 yıla çıkan Fenerbahçe'de bir ilki yaşadı
23:39 ’’Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne girdim’’ paylaşımına açıklama var Gerçek bambaşka çıktı ''Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne girdim'' paylaşımına açıklama var! Gerçek bambaşka çıktı
23:28 Hakeme demediğini bırakmadı Mourinho’dan Şampiyonlar Ligi’ne veda sonrası sert sözler Hakeme demediğini bırakmadı! Mourinho'dan Şampiyonlar Ligi'ne veda sonrası sert sözler
23:19 ABD, İsrail’e 20 milyar dolarlık silah satışına onay verdi ABD, İsrail'e 20 milyar dolarlık silah satışına onay verdi
23:15 Yine rahat durmadı Mauro Icardi’den Fenerbahçe elenir elenmez olay paylaşım Yine rahat durmadı! Mauro Icardi'den Fenerbahçe elenir elenmez olay paylaşım
22:56 Saldırganı en iyi tanıyan ismin anlattıkları kan dondurdu Vahşetin şifreleri söylediklerinde gizliymiş Saldırganı en iyi tanıyan ismin anlattıkları kan dondurdu! Vahşetin şifreleri söylediklerinde gizliymiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2024 15:12:58. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin ve İstanbul'da Kaçak Ticari Eşya Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement