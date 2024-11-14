Mersin Yenişehir'de Sessiz Çöp Toplama Sistemi Uygulamaya Başladı - Son Dakika
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Mersin Yenişehir'de Sessiz Çöp Toplama Sistemi Uygulamaya Başladı

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Mersin Yenişehir Belediyesi, gürültü kirliliğini azaltmak amacıyla yeni nesil konteynerler ve sessiz çöp toplama araçlarıyla çöp toplama işlemlerini geliştirdi. Başkan Abdullah Özyiğit, uygulamanın vatandaşın huzuruna katkı sağlayacağını belirtti.

14.11.2024 12:25  Güncelleme: 12:29
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(MERSİN) - Mersin Yenişehir Belediyesi, çöp toplama işlemlerinde gürültü kirliliğini engellemek için yeni nesil konteynerler ve sessiz çöp toplama araçlarını devreye soktu. Başkan Abdullah Özyiğit, "Vatandaşlarımızın huzurla yaşadığı, temiz ve modern bir Yenişehir vizyonumuz doğrultusunda örnek teşkil eden adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi.

Yenişehir Belediyesi, kent sakinlerinin yaşam kalitesini artırmak ve gürültü kirliliğini azaltmak amacıyla çöp toplama işlemleri için yeni bir uygulama başlattı. Belediye, yeni sistem ile "Çok Amaçlı Çevre Temizleme Aracı (ÇAÇA)" olarak bilinen sessiz çöp toplama araçlarını kullanarak çöpleri kent sakinlerinin huzurunu bozmadan topluyor. ÇAÇA araçları, çöpleri bom sistemiyle alarak yeni nesil konteynerlerden boşaltıyor; böylece daha sessiz ve çevre dostu bir çöp toplama işlemi sağlanıyor.

Yeni nesil konteynerler kullanılıyor

Pedallı mekanizmaya sahip ve kapalı tasarımları sayesinde kötü kokuları engelleyen yeni nesil konteynerler, ana arterler ve yoğun kullanım alanları başta olmak üzere ilçenin birçok noktasına yerleştirildi. Konteynerlerin 3 bin 750 litre kapasitesi sayesinde çöp toplama işlemleri daha az sıklıkla yapılarak hem zaman hem de kaynak tasarrufu sağlanıyor.

Yeni nesil çöp toplama uygulamalarına ilişkin konuşan Başkan Özyiğit, Yenişehir'in temiz, düzenli ve yaşanabilir bir kent olması için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, şunları dile getirdi:

"Yenilikçi çözümler üretmeye devam edeceğiz"

"Yenişehir Belediyesi olarak hemşehrilerimizin huzurunu ve sağlığını her zaman ön planda tutuyoruz. Bu amaçla hayata geçirdiğimiz sessiz çöp toplama sistemi ile özellikle gece saatlerinde oluşan gürültüyü en aza indiriyor, böylece vatandaşlarımızın rahatsız olmadan dinlenebilmesini sağlıyoruz. ÇAÇA araçları, yeni nesil konteynerlerle entegre olarak sessizce çalışıyor ve çöpleri bom sistemiyle topluyor. Bu sistemi daha fazla bölgeye yaymak ve kentimizin tamamında uygulamak istiyoruz. Ayrıca, sessiz toplama araçlarımızın sayısını artırarak sistemin kapsamını genişletmeyi hedefliyoruz."

Mersin Yenişehir\'de Sessiz Çöp Toplama Sistemi Uygulamaya Başladı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin Yenişehir'de Sessiz Çöp Toplama Sistemi Uygulamaya Başladı - Son Dakika

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