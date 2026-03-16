Merz: Savaş kısa sürede sona ermeli - Son Dakika
Merz: Savaş kısa sürede sona ermeli

16.03.2026 21:48
Almanya Başbakanı Merz, İran'a düzenlenen saldırıların sona ermesi için net bir plan gerektiğini vurguladı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara ilişkin, "Bu savaş mümkün olan en kısa sürede, net bir plan ve stratejiyle sona erdirilmeli." dedi.

Merz, başkent Berlin'de Hollanda Başbakanı Rob Jetten ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Görüşmede ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını da ele aldıklarını aktaran Merz, "bölgenin hedefleri belirsiz sonsuz bir savaşa sürüklenmemesi gerektiğini" ifade etti.

Merz, çatışmaların daha da yayılmasının Orta Doğu'daki ve Körfez bölgesindeki tüm ortaklar için büyük riskler doğuracağını dile getirerek, aynı durumun İran'ın devlet düzeninin, toprak bütünlüğünün, devlet yapısının ve ekonomisinin çökmesi için de geçerli olduğu uyarısında bulundu.

"Bu nedenle bu savaş mümkün olan en kısa sürede, net bir plan ve stratejiyle sona erdirilmeli." diyen Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile saldırıların ilk gününde ABD ve İsrail gibi İran'ın nükleer ve füze programının sona ermesini istediklerine ilişkin bir açıklama yaptıklarını anımsattı."

Merz, "Ancak biz bu savaşa katılmıyoruz. Bunu ilk günden beri söyledik. Alman hükümeti için bu durum değişmeyecek. Bu, savaş devam ettiği sürece Hürmüz Boğazı'nda serbest deniz seyrini askeri yollarla güvence altına almaya katkıda bulunmayacağımız anlamına da geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bugüne kadar, böyle bir operasyonun nasıl başarılı olabileceğine dair hiçbir planın bulunmadığını ifade eden Merz, Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) veya NATO'nun görevlendirmesinin de bulunmadığına işaret etti.

Merz, "Bu savaşın NATO'nun meselesi olmadığı her zaman açıktı." diyerek, İran'a düzenledikleri saldırılar öncesinde ABD ve İsrail'in kendilerine danışmadıklarını söyledi.

Almanya Başbakanı, ortak bir kararın bulunmadığını, bu yüzden Berlin'in askeri olarak nasıl katkıda bulunacağına ilişkin sorunun söz konusu olmadığını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın iki hafta önce yük paylaşımı kapsamında Almanya'nın NATO'nun doğu ve kuzey kanatlarındaki varlığını sürdürmesini talep ettiği bilgisini paylaşan Merz, Almanya'nın da bunu yaptığını anlattı.

"Rusya, NATO'yu test etmek ve Ukrayna'yı zayıflatmak için her fırsatı değerlendirecektir"

Rusya'nın İran ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini söyleyen Merz, "Rusya, NATO'yu test etmek ve Ukrayna'yı zayıflatmak için her fırsatı değerlendirecektir. Bu nedenle, Washington'ın Rus petrolünün satışına karşı kısıtlayıcı önlemleri gevşetmesinin bir hata olduğunu düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Merz, kendilerinin bu yolu takip etmeyeceklerini ve Rusya'ya yönelik Avrupa'dan yaptırım baskısını artıracaklarını dile getirdi.

Lübnan'daki gelişmeleri de endişeyle izlediklerini ifade eden Merz, "Hizbullah'ın İran'ın yanında İsrail'e karşı savaşa girmesini şiddetle kınıyoruz. Hizbullah bu saldırıları derhal durdurmalı ve silahlarını bırakmalı. Ayrıca İsrail ve Lübnan arasında görüşmelerin başlatılması yönündeki her türlü çabayı destekliyoruz." dedi.

Merz, İsrail'e sivil hedeflere ve BM Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) misyonuna saldırmama çağrısında bulunarak, İsrail'in kara harekatını büyük bir endişeyle takip ettiklerini, böyle bir harekatın zaten son derece gergin olan insani durumu daha da kötüleştireceğini kaydetti.

İsrail'in "bu yola girmemesini isteyen" Merz, "Bu bir hata olur." şeklinde konuştu.

"Bu savaşın riskleri çok büyük"

Gazetecilerin Trump'ın NATO'nun petrol tankerlerine refakat etmesine katılmaması durumunda ittifakın geleceğinin karanlık olacağına ilişkin sözlerini hatırlatması üzerine de Merz, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin düşüncelerini çok erkenden ifade ettiğini ve bu konuda bir şey değişmediğini belirtti.

"İlk günden itibaren riskleri dile getirdim. Bu savaşın riskleri çok büyük." diyen Merz, bu yüzden burada askeri değil, sadece siyasi bir çözümün olabileceğini kaydetti."

Merz, tüm taraflara siyasi bir çözüm aramaları çağrısında bulunarak, Almanya Dışişleri Bakanı'nın bölgeye giderek bu teklifi yaptığını ve bu teklifin tüm taraflarca kabul edilmesi gerektiğini kaydetti.

NATO'daki yükümlülükleri yerine getirdiklerini aktaran Merz, "NATO bir savunma ittifakıdır, müdahale ittifakı değildir. Bu nedenle, ittifak içinde birbirimize gerekli saygıyla davranmamızı istiyorum." dedi.

İran rejiminin sona ermesi gerektiği konusundaki hedefi paylaştıklarını söyleyen Merz, "Demokratik meşru bir hükümet ile değiştirilmeli. Ancak, önceki yıllarda ve on yıllarda edindiğimiz tüm deneyimlere göre bombalayarak bunun yapılması büyük olasılıkla başarısız olacak." diye konuştu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Berlin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Merz: Savaş kısa sürede sona ermeli - Son Dakika

SON DAKİKA: Merz: Savaş kısa sürede sona ermeli - Son Dakika
