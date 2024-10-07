Meşal: İsrail\'un Yenilgisi Kalıcı Olacak

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Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, İsrail ordusunun bir yıldan beri Gazze'de hedeflerine ulaşamadığı için Lübnan'a ve bölgeye saldırılara başladığını söyledi.

Meşal, İstanbul'da düzenlenen "Ümmetin Uyanış Öncüsü Filistin" başlıklı 7. Kuala Lumpur Forumu Konferansı'na video konferansla katıldı.

İsrail'in, 7 Ekim 2023'teki "Aksa Tufanı" saldırılarıyla sarsıldığı ve yenildiğini söyleyen Meşal, Gazze Şeridi'ne yönelik kapsamlı saldırıların 7 Ekim'deki bu yenilgi gerçeğini hafifletemeyeceğini dile getirdi.

"Aksa Tufanı, İsrail tarihinde kara bir leke olarak kalacak"

İsrail'in bir yıldan beri Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü kapsamlı saldırılarla yaşadığı yenilgiyi bastırmaya çalıştığını ifade eden Meşal, "Aksa Tufanı, bu oluşumun (İsrail'in) tarihinde kara bir leke olarak kalacak ve yakında yok oluşunun müjdesi olacak." diye konuştu.

Hamas başta olmak üzere Filistinli direniş gruplarının, Aksa Tufanı'ndan sonraki süreçte Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye dahil birçok üst düzey yöneticisini kaybettiğine vurgu yapan Meşal, Gazze'ye destek veren cephelerin de bedeller ödediğini ifade etti.

"İsrail'in sahip olduğu uluslararası destek de yavaş yavaş kesilecek"

"Aksa Tufanı" saldırılarının İsrail'le çekişmede büyük bir değişime yol açtığını ve "İsrail'in artık varlığını koruma savaşı" verdiğini söyleyen Meşal, şunları kaydetti:

"Siyonist oluşumun sahip olduğu uluslararası destek de yavaş yavaş kesilecek. Geriye ise ülkelerin, Filistin'in haklarını tanıma ve bölgenin iradesine saygı göstererek bu oluşumla (İsrail'le) ilişkilerini kesmek kalır."

"Aksa Tufanı öncesine kadar Mescid-i Aksa yıkımın eşiğindeydi"

Aksa Tufanı'nın İsrail'in hem Gazze'de hem de Batı Şeria'da Filistinlilere karşı saldırılarını artırması üzerine gerçekleştirildiğinin altını çizen Meşal, "Aksa Tufanı öncesine kadar Mescid-i Aksa yıkımın eşiğindeydi ve Yahudileşme çemberi Kudüs'ü sarmıştı." dedi.

" Ürdün, Batı Şeria halkının tehciri tehdidiyle karşı karşıya"

İşgal altındaki Batı Şeria halkının Ürdün'e göçe zorlanarak bölgede yeni bir krizin planlandığına dikkati çeken Meşal, "Ürdün, Batı Şeria halkının tehciri tehdidiyle karşı karşıyadır. Bu da Ürdün Haşimi Krallığını bitirmeyi hedefleyen bir adımdır." şeklinde konuştu.

İsrail ordusunun Gazze'de hedeflerine ulaşamadığı için Lübnan'a saldırdığını söyleyen Meşal, "Düşman bir yıldır Gazze'de hedeflerine ulaşamadı, bu nedenle de Lübnan'a ve bölgeye saldırılarla 7 Ekim 2023'te yerle bir olan imajını düzeltmeye çalışıyor." diye konuştu.

Meşal ayrıca İsrail'in tüm Arap ve İslam ülkelerinin ulusal güvenliği için tehdit olduğunu vurguladı.

?İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 909 kişi öldü, 97 bin 303 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 347'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 728 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 742 Filistinli hayatını kaybetti.