Meşal: İsrail'un Yenilgisi Kalıcı Olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Meşal: İsrail'un Yenilgisi Kalıcı Olacak

Meşal: İsrail\'un Yenilgisi Kalıcı Olacak

Hamas'ın Halid Meşal'i, İsrail'in Gazze'deki saldırıları sonrası uluslararası desteğinin azalacağını belirtti.

07.10.2024 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, İsrail ordusunun bir yıldan beri Gazze'de hedeflerine ulaşamadığı için Lübnan'a ve bölgeye saldırılara başladığını söyledi.

Meşal, İstanbul'da düzenlenen "Ümmetin Uyanış Öncüsü Filistin" başlıklı 7. Kuala Lumpur Forumu Konferansı'na video konferansla katıldı.

İsrail'in, 7 Ekim 2023'teki "Aksa Tufanı" saldırılarıyla sarsıldığı ve yenildiğini söyleyen Meşal, Gazze Şeridi'ne yönelik kapsamlı saldırıların 7 Ekim'deki bu yenilgi gerçeğini hafifletemeyeceğini dile getirdi.

"Aksa Tufanı, İsrail tarihinde kara bir leke olarak kalacak"

İsrail'in bir yıldan beri Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü kapsamlı saldırılarla yaşadığı yenilgiyi bastırmaya çalıştığını ifade eden Meşal, "Aksa Tufanı, bu oluşumun (İsrail'in) tarihinde kara bir leke olarak kalacak ve yakında yok oluşunun müjdesi olacak." diye konuştu.

Hamas başta olmak üzere Filistinli direniş gruplarının, Aksa Tufanı'ndan sonraki süreçte Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye dahil birçok üst düzey yöneticisini kaybettiğine vurgu yapan Meşal, Gazze'ye destek veren cephelerin de bedeller ödediğini ifade etti.

"İsrail'in sahip olduğu uluslararası destek de yavaş yavaş kesilecek"

"Aksa Tufanı" saldırılarının İsrail'le çekişmede büyük bir değişime yol açtığını ve "İsrail'in artık varlığını koruma savaşı" verdiğini söyleyen Meşal, şunları kaydetti:

"Siyonist oluşumun sahip olduğu uluslararası destek de yavaş yavaş kesilecek. Geriye ise ülkelerin, Filistin'in haklarını tanıma ve bölgenin iradesine saygı göstererek bu oluşumla (İsrail'le) ilişkilerini kesmek kalır."

"Aksa Tufanı öncesine kadar Mescid-i Aksa yıkımın eşiğindeydi"

Aksa Tufanı'nın İsrail'in hem Gazze'de hem de Batı Şeria'da Filistinlilere karşı saldırılarını artırması üzerine gerçekleştirildiğinin altını çizen Meşal, "Aksa Tufanı öncesine kadar Mescid-i Aksa yıkımın eşiğindeydi ve Yahudileşme çemberi Kudüs'ü sarmıştı." dedi.

" Ürdün, Batı Şeria halkının tehciri tehdidiyle karşı karşıya"

İşgal altındaki Batı Şeria halkının Ürdün'e göçe zorlanarak bölgede yeni bir krizin planlandığına dikkati çeken Meşal, "Ürdün, Batı Şeria halkının tehciri tehdidiyle karşı karşıyadır. Bu da Ürdün Haşimi Krallığını bitirmeyi hedefleyen bir adımdır." şeklinde konuştu.

İsrail ordusunun Gazze'de hedeflerine ulaşamadığı için Lübnan'a saldırdığını söyleyen Meşal, "Düşman bir yıldır Gazze'de hedeflerine ulaşamadı, bu nedenle de Lübnan'a ve bölgeye saldırılarla 7 Ekim 2023'te yerle bir olan imajını düzeltmeye çalışıyor." diye konuştu.

Meşal ayrıca İsrail'in tüm Arap ve İslam ülkelerinin ulusal güvenliği için tehdit olduğunu vurguladı.

?İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 909 kişi öldü, 97 bin 303 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 347'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 728 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 742 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Aksa Tufanı, Halid Meşal, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meşal: İsrail'un Yenilgisi Kalıcı Olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:13 Elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacak Elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacak
16:59 Türkiye, vahşice öldürülen 2 kadına ağlarken İstanbul’da çekilen görüntü pes dedirtti Türkiye, vahşice öldürülen 2 kadına ağlarken İstanbul'da çekilen görüntü pes dedirtti
16:00 Konuğunun kendisinden 20 yaş küçük kadınla otel odası itirafı, Müge Anlı’yı çılgına çevirdi Konuğunun kendisinden 20 yaş küçük kadınla otel odası itirafı, Müge Anlı'yı çılgına çevirdi
14:57 Katledilen İkbal Uzuner’in babasının ilk ifadesi ortaya çıktı Katledilen İkbal Uzuner'in babasının ilk ifadesi ortaya çıktı
14:52 Ünlü market zinciri banka kuruyor Ünlü market zinciri banka kuruyor
09:16 3 şehirde yeni enerji alanı belirlendi 3 şehirde yeni enerji alanı belirlendi
09:10 Maça damga vuran an Fatih Tekke, Okan Buruk’la selamlaşmadan gitti Maça damga vuran an! Fatih Tekke, Okan Buruk'la selamlaşmadan gitti
08:44 19 yaşındaki caninin babası: İkbal Uzuner’in annesi eşimi arayıp ’Oğlun kızımın beynini yıkadı, intihar edecekler’ demiş 19 yaşındaki caninin babası: İkbal Uzuner'in annesi eşimi arayıp 'Oğlun kızımın beynini yıkadı, intihar edecekler' demiş
08:11 İstanbul’daki ünlü börekçide kıyma yerine sakatat-baş eti ve hayvan taşlığı kullanıldığı ortaya çıktı İstanbul'daki ünlü börekçide kıyma yerine sakatat-baş eti ve hayvan taşlığı kullanıldığı ortaya çıktı
07:35 Özgür Özel, 31 Mart seçimlerinde kaybettikleri şehirden özür diledi Özgür Özel, 31 Mart seçimlerinde kaybettikleri şehirden özür diledi
04:39 Ankara’da kamyonla çarpışan otomobildeki karı-koca hayatını kaybetti Ankara'da kamyonla çarpışan otomobildeki karı-koca hayatını kaybetti
02:10 Emniyet, Esenyurt’ta 3 çocuğu taciz eden sapık için harekete geçti Emniyet, Esenyurt'ta 3 çocuğu taciz eden sapık için harekete geçti
01:44 Tünelde can pazarı: Aynı aileden 4 kişi araç içinde sıkıştı Tünelde can pazarı: Aynı aileden 4 kişi araç içinde sıkıştı
01:26 Jandarma 9.690 Uzman Erbaş Alacak Jandarma 9.690 Uzman Erbaş Alacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2024 18:10:07. #1.11#
SON DAKİKA: Meşal: İsrail'un Yenilgisi Kalıcı Olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.