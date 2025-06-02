Fanatik Yahudiler, Kubbetü's-Sahra'ya kanlı et sokmaya çalıştı - Son Dakika
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Fanatik Yahudiler, Kubbetü's-Sahra'ya kanlı et sokmaya çalıştı

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Fanatik Yahudiler, Kubbetü\'s-Sahra\'ya kanlı et sokmaya çalıştı
02.06.2025 19:53  Güncelleme: 21:24
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Fanatik Yahudiler, Kubbetü\'s-Sahra\'ya kanlı et sokmaya çalıştı
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Fanatik Yahudiler tarafından işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskınlar son dönemde giderek artıyor. Son olarak, Yahudilerce kutsal sayılan 'Şavuot Bayramı'nda bir kez daha Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudiler, Kubbetü's-Sahra'ya plastik bir torbanın içinde kanlı et sokmaya çalıştı.

Aşırı sağcı 985 fanatik Yahudi, İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

KUBBETÜ'S-SAHRA'YA KANLI ET SOKMAYA ÇALIŞTILAR

Mescid-i Aksa'da hayvan kurban etme ve kurban edilmiş hayvanın kanını Harem-i Şerif'e sürme çağrıları yapan Yahudiler, plastik bir torbanın içerisine doldurdukları yeni kesilmiş kanlı hayvan etini Kubbetü's- Sahra'ya sokmaya çalıştı.

Fanatik Yahudiler, Kubbetü's-Sahra'ya kanlı et sokmaya çalıştı

CEMAAT MÜDAHALE ETTİ

Aksa'daki Kudüs İslami Vakıflar görevlileri ve cemaat durumun farkına vararak bu teşebbüste bulunan 3 Yahudi'ye müdahale etti. Yahudilerce kutsal "Şavuot Bayramı"nda Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen ve plastik torbadaki kanlı eti Kubbetü's-Sahra'ya sokarak sözde sunma ayini gerçekleştirmeye çalışan 3 kişiyi, İsrail polisi alarak uzaklaştırmak zorunda kaldı.

Fanatik Yahudiler, Kubbetü's-Sahra'ya kanlı et sokmaya çalıştı

'ÜÇÜNCÜ TAPINAK' ŞARKILARI SÖYLEDİLER

Söz konusu kişiler, bölgeden uzaklaştırılırken baskın düzenleyen diğer fanatik Yahudi grupların, sözde "üçüncü tapınak"ın yapılması çağrısında bulunan şarkılar söylemeleri dikkati çekti.

MESCİD-İ AKSA'YA BASKINLAR GİDEREK ARTIYOR

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım 20. ayı geride bırakırken, fanatik Yahudilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskınları son dönemde giderek arttı. Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyonda kritik görevlere gelen aşırı sağcı bakanlar, Mescid-i Aksa'da "Yahudilerin ibadet etmesi ve Mescid-i Aksa'nın yerine bir Yahudi tapınağı inşa edilmesi gerektiğini" açıktan dile getiriyor.

Fanatik Yahudiler, Kubbetü's-Sahra'ya kanlı et sokmaya çalıştı
İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Aksa'nın yerine "tapınak inşa edilmesini arzu ettiğini, bütçesini kendisinin karşılayacağını" söylemişti. Yahudi Gücü'nden aşırı sağcı Milletvekili Zvi Sukkot da Aksa'da İsrail bayrağı açarak dolaştığı görüntüleri paylaşmış, "Mescid-i Aksa bizim elimizde." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Fanatik Yahudiler, Kubbetü's-Sahra'ya kanlı et sokmaya çalıştı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Bayram Izgoren:
    yarabbim sen muslumanlara akil guc ve irade ver 12 1 Yanıtla
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