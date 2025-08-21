Mescid-i Aksa Tehlikede - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mescid-i Aksa Tehlikede

21.08.2025 19:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Kudüs Vakfı, Aksa'nın en tehlikeli dönemini yaşadığını bildirdi.

Uluslararası Kudüs Vakfı, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın Binyamin Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı hükümetin himayesinde İsrail ordusunun gerçekleştirdiği çeşitli saldırılar nedeniyle en tehlikeli dönemlerinden birini yaşadığını bildirdi.

Merkezi Lübnan'da bulunan Uluslararası Kudüs Vakfı, Beyrut'ta düzenlenen geniş katılımlı konferansın ardından, Mescid-i Aksa'nın kundaklanmasının 56. yılında "Aksa'ya Bakış" adlı bir rapor yayımladı.

Raporda, 2025'in ilk 7 ayında Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlaller ve saldırılar belgelenirken, Aksa'nın Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı hükümetin himayesinde İsrail ordusunun gerçekleştirdiği çeşitli saldırılar nedeniyle en tehlikeli dönemlerinden birini yaşadığı ifade edildi.

Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı hükümetin Mescid-i Aksa'ya yönelik farklı türdeki tüm saldırıları örtbas ettiği belirtilen raporda, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail işgalinin 2025 yılı başından bu yana attığı adımlar iki paralel çizgide ilerledi: Gazze Şeridi'nde soykırım, açlık ile kaos politikasını sürdürmek ve Mescid-i Aksa'nın İslami kimliğini tasfiye etme savaşına devam etmek."

Beyrut'ta düzenlenen konferansa, Filistin ve Lübnan'ın yanı sıra birçok Arap ülkesinden büyükelçiler, dini otoritelerin temsilcileri, Filistin davasına hizmet eden isimler ve medya kuruluşları katıldı.

Uluslararası Kudüs Vakfı Genel Müdürü Yasin Hamud, konferansta yaptığı konuşmada, "Filistin meselesinin yaşadığı en zor dönemlerden birinin içinden geçiyoruz." dedi.

İsrail'in işgalde üç yol üzerinde çalıştığını belirten Hamud, bunların "Filistin halkına karşı soykırım uygulamak, Filistin'deki direniş güçlerini tasfiye etmek ve tüm Arap-İslam bölgesini İsrail işgaline boyun eğdirmek" olduğunu ifade etti.

Mescid-i Aksa'nın yakılması

Mescid-i Aksa, 21 Ağustos 1969'da Avustralya asıllı fanatik Denis Michael Rohan tarafından kundaklanarak yakılmıştı.

Aksa'nın güney kesimindeki "Kıble Mescidi"ndeki doğu bölgesinde başlayan yangında, aralarında "Selahaddin el-Eyyübi'nin Minberi" olarak bilinen tarihi eserin de bulunduğu tüm eserler kül olmuştu.

Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi ise İsrail polisinin tek taraflı aldığı kararla 2003'te başladı.

Ürdün Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin tüm girişimlerine rağmen İsrail makamları baskınları sürdürmekte ısrar ediyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da, kendilerinin de ibadet etme haklarının olduğunu savunuyor.

Kaynak: AA

Uluslararası Kudüs Vakfı, Uluslararası İlişkiler, Binyamin Netanyahu, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Filistin, Güvenlik, İsrail, beyrut, Güncel, Dünya, Kudüs, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mescid-i Aksa Tehlikede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak
Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu
Pazarcılar arasında döner bıçaklı ’poşet’ kavgası: 1 polis yaralandı Pazarcılar arasında döner bıçaklı 'poşet' kavgası: 1 polis yaralandı
Japonya Savunma Bakanı Nakatani, Baykar’ı ziyaret etti Japonya Savunma Bakanı Nakatani, Baykar'ı ziyaret etti
İsrail’i bahane eden ABD’den Uluslararası Ceza Mahkemesi üyelerine yaptırım İsrail'i bahane eden ABD'den Uluslararası Ceza Mahkemesi üyelerine yaptırım
Muğla’da fiber tekne battı: 2 çocuk kayıp Muğla'da fiber tekne battı: 2 çocuk kayıp
Kaybolduktan 30 yıl sonra aynı kıyafetlerle geri döndü Kaybolduktan 30 yıl sonra aynı kıyafetlerle geri döndü
İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı: 4 yaralı İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: 4 yaralı
Kadıköy’de sessiz gece Fenerbahçe turu deplasmana bıraktı Kadıköy'de sessiz gece! Fenerbahçe turu deplasmana bıraktı
Fenerbahçe’nin gol beklentisi taraftarları çıldırttı Fenerbahçe'nin gol beklentisi taraftarları çıldırttı

18:38
İsrail’in “E1“ projesi Batı’yı ayaklandırdı 21 ülkeden Netanyahu’ya uyarı
İsrail'in "E1" projesi Batı'yı ayaklandırdı! 21 ülkeden Netanyahu'ya uyarı
16:30
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 19:54:25. #7.12#
SON DAKİKA: Mescid-i Aksa Tehlikede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.