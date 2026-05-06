Mesir Macunu Festivali Renkli Görüntülerle Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mesir Macunu Festivali Renkli Görüntülerle Sona Erdi

06.05.2026 03:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

486. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, 10 ton mesir macununun 20 dakikada saçılmasıyla tamamlandı.

10 TON MESİR MACUNU 20 DAKİKADA SAÇILDI

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan ve bu yıl 486'ncısı düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, 10 ton mesir macunu saçılmasıyla sona erdi. Sultan Camii'nin kubbe ve minarelerinin yanı sıra 45 ayrı noktadan saçımı gerçekleştirilen mesir macunlarını 20 dakikada bitti. Vatandaşlar macunlardan kapmak için birbiriyle yarışırken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan bu yıl 486'ncısı düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, 10 ton mesir macunu saçılmasıyla sona erdi. Festivalin son günü, kortej yürüyüşü ile başladı. Manisa Valiliği önünde başlayan kortej yürüyüşüne Manisa Valisi Vahdettin Özkan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, AK Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, CHP Manisa milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen, İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık ile birlikte çok sayıda kişi katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde gerçekleşen kortejde, kentte yetişen Osmanlı padişahları, şehzadeler, Hafsa Sultan ve Merkez Efendi de temsil edildi. Öte yandan, kortej boyunca Türk ve yabancı halk oyunları ekipleri, gösteriler sundu. Valilik önünden başlayarak Sultan Camisi önünde son bulan kortej boyunca protokol üyeleri, halkı selamladı. Her yaştan vatandaş da korteji ilgiyle karşılayarak cep telefonlarıyla o anları kaydetti.

Öğle namazına ardından temsili Hafsa Sultan'ın Merkez Efendi'ye berat vermesiyle Sultan Camisi'nin kubbe ve minarelerinden alanda ellerini açarak bekleyenlere şifalı macunlar saçıldı. 45 ayrı noktadan yapılan saçım 20 dakika sürdü. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de eşiyle birlikte caminin kubbesinden mesir saçtı. Vatandaşlar, camiye yakın binalarda da saçımı gerçekleştirilen şifalı macunlardan kapmak için birbiriyle yarıştı. Bazıları çıktıkları aydınlatma direkleri ve ağaçlar üzerinde şemsiyelerini ters çevirerek mesir macunu toplarken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

MESİRİN TARİHÇESİ

Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'in eşi, 'Muhteşem Süleyman' olarak tarihe geçen Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan, Manisa'da hastalanır. Hafsa Sultan'ın yaptırdığı Sultan Camisi Medresesi'nin başına getirilen Merkez Efendi, bitki ve baharatların karışımından oluşan bir macun hazırlar. 41 çeşit baharat karıştırılarak, hazırlanan macunu yiyen Hafsa Sultan sağlığına kavuşur.

Daha sonra Hafsa Sultan, hastalara bu macunun verilmesini ister. Hafsa Sultan daha sonra kağıtlara sardırılan macunun kendi yaptırdığı Sultan Camisi'nin kubbe ve minarelerinde halka saçılmasını buyurur. Halk, her yıl 21 Mart'ta Sultan Camisi'nin önünde kendiliğinden toplanmaya başlar. Böylece Manisa mesir şenlikleri doğar. 1539'dan bu yana on binlerce insan, Sultan Camisi etrafında toplanır, doğanın uyanışı, baharın gelişini, bereket ve bolluğun başlangıcını seyreder.

41 ÇEŞİT BAHARAT KULLANILIYOR

486 yıldır içeriği bozulmadan hazırlanan mesir macununun içinde şunlar bulunuyor:

"Tarçın, karabiber, yenibahar, karanfil, çörek otu, hardal tohumu, anason, kişniş, zencefil, hibiskus, zerdeçal, Hindistan cevizi, rezene, kebabiye, sinameki, sarıhalile, vanilya, darıfülfül, kakule, havlıcan, hıyarşembe, safran, kimyon, çam sakızı, mürsafi, meyan balı, zulumba, limon kabuğu, portakal kabuğu, deve dikeni tohumu, keten tohumu, keçiboynuzu, udi hindi, ısırgan tohumu, ak biber, üzüm çekirdeği, hayıt tohumu, biberiye, funda yaprağı, melisa otu, karahalile."

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mesir Macunu Festivali Renkli Görüntülerle Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz
Hürmüz’de tırmanan gerilim petrol fiyatlarını uçurdu Hürmüz'de tırmanan gerilim petrol fiyatlarını uçurdu
İran’dan ABD ve BAE’ye Özgürlük Projesi uyarısı İran'dan ABD ve BAE'ye Özgürlük Projesi uyarısı
Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı Tatilcilerden tepki yağıyor Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı! Tatilcilerden tepki yağıyor

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
20:56
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
20:56
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 05:44:47. #7.13#
SON DAKİKA: Mesir Macunu Festivali Renkli Görüntülerle Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.