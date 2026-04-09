İzmir'de Meslek Fabrikası Bahar Şenliği

(İZMİR) – İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Meslek Fabrikası binasının tahliye girişimine karşı başlattığı direnişin 4. gününde, alanda "Meslek Fabrikası Bahar Şenliği" düzenlendi. Programda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, "Baharın gelişini kimse engelleyemez. Meslek Fabrikası'nda yeşerecek baharı engelleyemeyecekler" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Meslek Fabrikası binasının tahliye girişimine karşı başlattığı direniş 4. gününde devam ediyor. Direniş alanında Meslek Fabrikası Bahar Şenliği düzenlendi.

Şenlikte istihdama kazandırılan meslek fabrikası mezunları, eğitime devam eden kursiyerler, eğitmenler ve iş dünyası temsilcileri bir araya gelirken fabrikada eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerler de sertifikalarını teslim adlı. Programa; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı temsilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır katıldı.

Yıldır: "Yine bir operasyonla uyandık"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin gözaltına alınmasına tepki göstererek konuşmasına başlayan Yıldır, "Bugün yine bir operasyonla uyandık. Her gün nasıl bir güne uyanacağımız konusunda öngörülerimiz hep şaşıyor. Bugün de Bornova Belediye Başkanımız gözaltına alındı. Bu nedenle Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay aramızda olamadı. Ömer Başkan ile ilgileniyor" dedi.

"İşgaller bizi durduramaz, yıldıramaz"

Fabrika'nın ablukaya alınma sürecine değinen Yıldır, şunları söyledi:

"Uzun zamandır hazırlandığımız Emek Şenliğimizi, Meslek Fabrikası Bahar Şenliğimizi ağzımızda buruk bir tat ile açıyoruz. Bir süredir haksız, hukuksuz şekilde el konma süreci yaşadığımız, belediyemize Atatürk'ten miras kalan Meslek Fabrikamızda daha farklı bir gelecek hayal etmiştik. Bu bina genlerin ve kadınların gelecek hayalleri için Meslek Fabrikası yapılmıştı. Pazartesi yaklaşık 24 saat içerideydim. Gelen özel güvenliğin yaptığı ilk işlerden biri de Atatürk'ün imzasını içeren tapunun pankartını indirmek oldu. 2007 yılında belediyemiz aslına uygun olarak restore ederek mesleki eğitim merkezi olarak halkımızın hizmetine açtı. Üzerinde hiçbir yasal hakkı bulunmayan VGM, binaya el koydu. Bununla da yetinmedi tahliye yazısı elimize ulaşmadığı halde bina, 6 Nisan'da polis ablukasına alındı. Yani Ata'mızın binayı belediyemize tescil ettiği kararnameye imza attığı tarihin 100.yıl dönümünde. Ama biz Atatürk'ün çocuklarıyız. İşgaller bizi durduramaz, yıldıramaz. İzmir'in mülkü İzmir'in halkına iade edilene kadar mücadelemizi sürdürecek."

"İnsanların hayatında yeni sayfa açtığı umut fabrikasıdır"

Meslek Fabrikası'nın sadece eğitim vermeyip hayatı dönüştürdüğünü de belirten Yıldır, şu ifadeleri kullandı:

"Biz burada binlerce insanı meslek sahibi yaptık. Şapka çıkarılası bir kurumdur Meslek Fabrikası. Bir gence bir meslek kazandırabiliyorsanız, bir kadının emeğini görünür kılabiliyorsanız o zaman gerçekten güçlü bir kent olursunuz. Meslek Fabrikası böyle bir anlayışın ürünüdür. Burası bir dayanışma alanıdır. Meslek Fabrikası insanların hayatında yeni sayfa açtığı umut fabrikasıdır. Her kursiyer buraya kendi hikayesiyle geliyor, yeni hayallerle yeni hikayeler yazıyor. Anlatılanlar bir kişin değil, İzmir'in hikayesidir."

"Rantı yüksek bir bina olarak görenler yanılıyorlar"

Meslek öğrenen insanların üretimlerini büyütebildiği ve emeğin değer kazandığı bir model kurmak istiyoruz. Meslek Fabrikası'nın genelinde faaliyet gösteren 28 kurs merkezini aynı zamanda birer istihdam noktası haline getiriyoruz. İnsanları meslek sahibi yapan bu yapıyı artık daha etkin kullanıyoruz. İnsanları iş merkezleriyle buluşturan bir istihdam ağı kuruyoruz. İZBB olarak bizim görevimiz, emeğin büyüyebileceği, sosyal dönüşüm yaşayacağı alanla açmaktır. Meslek Fabrikasını sadece bir bina olarak, rantı yüksek bir bina olarak görenler yanılıyorlar. Tarih onların yanıldığını yakın zamanda gösterecektir. Bize yapılan haksızlık ayan beyan ortadadır. İZBB, yalnız değildir, halkıyla omuz omuzadır. Kursiyerlerimiz sayesinde tüm zorluklara rağmen Meslek Fabrikamıza bahar gelmiştir. Baharın gelişini kimse engelleyemez. Meslek Fabrikası'nda yeşerecek baharı engelleyemeyecekler."

Karaman: "Kendime güvenmeyi de öğrendim"

Meslek Fabrikası'nın 1000. kursiyeri Zeynep Karaman, kurumun hayatında yarattığı değişimi şu sözlerle anlattı:

"Hepimiz için bahar; yenilenmek, umut etmek ve yeni başlangıçlar demek. Benim hayatımdaki yeni başlangıç ise Meslek Fabrikası'yla tanıştığım gün başladı. Ben de iş aradığım kaygılı bir dönemden geçiyordum, sonra Meslek Fabrikası'nda baristalık eğitimi aldım. Sadece meslek öğrenmedim, ayrıca kendime güvenmeyi de öğrendim. Benim için en önemli şey, yeniden üretmenin, çalışmanın ve kendi ayaklarımın üzerinde durmanın verdiği gurur oldu. Meslek Fabrikası bana yeni bir fırsat verdi. Umuyorum benim hikayem yeni bir başlangıç yapmak isteyen herkese küçük bir umut olur. Bu eğitim hep sürsün ve bu fabrika kapanmasın istiyorum."

Şahin: "Çamura şekil verirken hayatımıza da şekil vermişiz"

Aldıkları eğitimle kardeşiyle kendi işini kuran Gürsel Şahin, "Kardeşimle bugün burada bir kursiyer olarak değil, aldığımız eğitimler soncunda atölye açmış kursiyerler olarak bulunuyoruz. Biz aslında çamura şekil verirken hayatımıza da şekil vermişiz. Bugün hayallerimizi gerçekleştirmenin ve başarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biz artık üreten, kazanan ve ilham veren bireyleriz. Meslek Fabrikası sayesinde bizler gibilerin çoğalmasını istiyoruz. Bu bina Meslek Fabrikası'nın kalbi. Lütfen o kalbi söküp almayın" dedi.

Akçakaya: "İzmir'in üretim gücünü belirleyen stratejik bir platformdur"

Meslek Fabrikası'nda verilen eğitimlerin iş birlikçilerinden olan Ege Giyim Sanayiciler Derneği Başkanı Niyazi Akçakaya, şöyle konuştu:

"Ege Giyim Sanayiciler Derneği olarak uzun yıllardır İZBB ile birçok projede paydaş olarak yer alıyoruz. Bu işbirlikleri sadece kentimize ve sektörümüze değer katmakla kalmıyor. Aynı zamanda toplumsal fayda üretme zorunluluğumuzu da daha gülü şekilde yerine getirmemizi sağlıyor. Biz, hazır giyim sektörünü yalnızca üretim olarak görmüyoruz. Bu sektörün en önemli gücü insan kaynağı. Kentimiz için büyük bir kazanım olan Meslek Fabrikası ile işbirlikleriyle de sektörümüzün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı sağlıyoruz. İzmir'i farklı kılan en önemli unsurlardan biri üretim gücü, yerel vizyonu ve eğitim altyapısını bir araya gelebilmesidir. Meslek Fabrikası bu anlamda sadece bir eğitim merkezi değil, İzmir'in üretim gücünü belirleyen stratejik bir platformdur."