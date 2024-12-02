Meslek Liseliler Özel Öğrencilere Destek Verdi - Son Dakika
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Meslek Liseliler Özel Öğrencilere Destek Verdi

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Manisa'da meslek liseliler, engelli çocuklarla keyifli bir gün geçirerek sosyal sorumluluk projeleri yürüttü.

02.12.2024 14:59
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Meslek liseliler her yerde

Manisa İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Yunusemre Özel Eğitim Uygulama Okulunda gönülleri fethetti

Orta ve ağır engelli çocuklarla bir araya gelen liseli öğrenciler hem öğrendiklerini uygulama fırsatı buldu hem de özel çocuklara unutamayacakları bir gün yaşattı

MANİSA - Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yürütülen 'Ben her yerde varım' projesi kapsamında orta ve ağır zihinsel engelli çocukların eğitim öğretim gördüğü Yunusemre Özel Eğitim Uygulama Okulunda hem öğrendiklerini uygulama fırsatı buldu hem de özel çocuklara unutamayacakları bir gün yaşattı.

Manisa'da hayata geçirdiği projelerle özellikle dezavantajlı bölgelerdeki okullarda eğitim öğretim gören öğrencilerin gönüllerine dokunan İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yürütülen 'Ben her yerde varım' projesi Yunusemre Özel Eğitim Uygulama Okulunda devam etti. İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Güzellik ve Saç Bakım alanı öğretmen ve öğrencileri saç bakımı, Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri yüz boyama ve dans gösterileri, Bilişim Bölümü öğrencileri akıllı tahtaların bakımı, Yiyecek İçecek Alanı öğretmen ve öğrencileri de hazırladıkları tatlılar ve yemek servisinde bulundu.

Hem mesleki hem de sosyal anlamda gelişiyorlar

Düzenlenen etkinlikte özel öğrencilere saç bakımı yapan İsmet İnönü MTAL Güzellik ve Saç Bakım Alanı Öğretmeni Şaban Gürcü, "Biz özellikle dönem dönem çocuklarımızı bu tür uygulamalara davet ediyoruz. Hem bir sosyal sorumluluk projesi hem de buradaki çocuklarımızı özel günlerinde mutlu etmeye çalışıyoruz. Daha çok saç bakımı, şekillendirme hizmetleri veriyoruz. Son sınıf öğrencilerimiz var. Burada çocuklarımız hem mesleki deneyim kazanıyor hem de buradaki çocuklarımızı mutlu etmiş oluyoruz. Meslek liseliler her yerde ben de varım diyor projemizin adı da bu 'Ben her yerde varım' projesi. Bu proje kapsamında yıl içerisinde farklı faaliyetlere de katılacağız. Burası özel uygulama okulu ama proje kapsamında köy okullarına da gidiyoruz. Geçtiğimiz ay Yeşilköy İlköğretim Okuluna gitmiştik. Proje kapsamında bu ziyaretlerimiz devam edecek. Çocuklarımızın hem mesleki anlamda hem de sosyal anlamda gelişmelerine katkı sağlamak adına bu proje kapsamında faaliyetlerimize devam edeceğiz." dedi.

Gönüllü olarak geldiler

Faaliyete gönüllü olarak geldiğini kaydeden Güzellik ve Saç Bakım Alanı son sınıf öğrencilerinden Atiye Dönmez, "Buraya gönüllü olarak geldik. Aynı zamanda İsmet İnönü Kız Meslek Lisesinde meslek eğitimi alıyoruz. Engelli arkadaşlarımızın saçlarını örüyoruz, onların istediklerini yapıyoruz, yüz boyama yapıyoruz. Fön çekiyoruz, saçlarını kesiyoruz. Kendimize yeni deneyimler katmış oluyoruz, güzel insanlarla tanışıyoruz. Ayrıca öğretmenlerimizle tekrar bir arada olmuş oluyoruz ve güzel bir aktivite oluyor bizim için. Yeni şeyler öğreniyoruz. İnsanlarla nasıl konuşmamız gerektiğini ve nasıl empati kurmamız gerektiğini anlamış oluyoruz." diye konuştu.

Okulda eğitim gören oğluyla birlikte 5 yıldır Yunusemre Özel Eğitim Uygulama Okulunun velisi olan ve Okul Aile Birliği Başkanı Banu Akgül, "Oğlum özel ihtiyaçları olan bir birey. Onun yanında kalıyorum, çünkü tuvaletini yapamıyor kendisi yemek yiyemiyor. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Burada birçok velimiz çocuklarıyla ilgileniyor. Çocuklarımız eğitim alırken bizler de onların yanında oluyoruz. Bütün günümüzü okulda geçiriyoruz. 5 senedir bu okuldayız düzenli olarak geliyoruz. Okul, çocuklarımızın sosyalleşmesinde önemli rol oynuyor. Benim oğlumda görme engeli de var. Daha az ince motor becerileri var. Daha çok sosyalleşiyor, yemek yemesini, dışarı çıktığında bağırmaması gerektiğini öğreniyor. Güzel etkinliklerle geçiriyorlar. Dışarıdan gelen ziyaretçilerimizi görünce çocuklarımız çok mutlu oluyorlar, seviniyorlar." dedi.

"Yüzleri güldüyse ne mutlu bize"

İsmet İnönü MTAL Yiyecek İçecek Bölümü Öğretmenlerinden Can Aydın, "Bizim okulumuzun başlattığı bir proje var. Ben her yerde varım projesi. Bu kapsamda öğrencilerimizle birlikte özel eğitim öğrencilerine 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir şeyler üretmeye ve bir şeyler servis etmeye geldik. Bu kapsamda tatlılarımızı yaptık ve yemek servisine katkıda bulunduk. Eğer ki en ufak bir katkımız olduysa ne mutlu bize." diye konuştu.

Okulun Yiyecek İçecek Bölümü öğrencilerinden olan ve özel öğrencilere yemek servisi yapan isimlerden biri olan Duru Gülfidan, "Biz de burada değerli öğrencilerimize hizmet etmek için burada bulunuyoruz. Onların yüzünü birazcık da olsa güldürebilmek için tatlı yaptık onlara. İnşallah bir faydamız olur onlara. Böyle bir ortamda bulunmak çok güzel." şeklinde konuştu.

Yunusemre Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Mehmet Gençay yapılan faaliyet hakkında şunları söyledi: "3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla okulumuzda sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir etkinlik düzenlendi. Öğrencilerimize saç kesimi, yüz boyama, hazırlanan tatlıları getirdiler, bilişim teknolojileri öğretmeni okulumuzdaki bilgisayarlar ve akıllı tahtaların bakımını yaptılar. Aynı zamanda kendileriyle birlikte okulumuza gelen Şehzadeler Gençlik Merkezi gönüllülerine çok teşekkür ediyorum. Okulumuz orta ve ağır düzeyde zihinsel yetersizliği ve otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilerimize eğitim hizmeti veren bir kurum. Hafif düzeydeki öğrenciler diğer okulların bünyesinde eğitim öğretim görüyorlar. Bugün itibariyle 116 öğrenciyi geçtik. Anaokulundan lise son sınıfına kadar, 6 yaşından 27 yaşına kadar çocuklarımıza hizmet veriyoruz. 27 yaşında öğrencimiz yok ama bu sene 21 yaşında mezun edeceğimiz öğrencilerimiz var. Burada anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise eğitiminin yanı sıra beden eğitimi, spor, el sanatları ve benzeri diğer etkinliklerimizde yapılmakta."

İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Necmi Çinici, "Manisa İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün yürürlüğe koyduğu 'Ben her yerde varım' projesi kapsamında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla münasebetiyle Yunusemre Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret ettik. Ziyarette yiyecek bölümü öğrenci ve öğretmenleri, Bilişim Bölümü öğretmen ve öğrencileri, Çocuk Gelişimi Bölümü öğretmen ve öğrencileri, Güzellik Hizmetleri Alanı öğretmen ve öğrencileri bizlere refakat ettiler. Engelsiz bir dünya için el ele gönül gönüle verelim diyoruz." şeklinde konuştu.

Meslek Liseliler Özel Öğrencilere Destek Verdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Meslek Liseliler Özel Öğrencilere Destek Verdi - Son Dakika

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