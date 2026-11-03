Meteoroloji batıda 21-50 kg/m2 yağış bekliyor, ani sel ve hortum uyarısı verdi - Son Dakika
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Meteoroloji batıda 21-50 kg/m2 yağış bekliyor, ani sel ve hortum uyarısı verdi

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Meteoroloji batıda 21-50 kg/m2 yağış bekliyor, ani sel ve hortum uyarısı verdi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir, Aydın, Muğla, Çanakkale, Edirne çevreleri ile Manisa ve Balıkesir'in batısında 21-50 kg/m2'lik yerel kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. MGM, ani sel, su baskını, yıldırım ve hortum riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir, Aydın, Muğla, Çanakkale ve Edirne çevreleri ile Manisa ve Balıkesir'in batısında beklenen kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve hortum riskine karşı uyarıda bulundu.

MGM'nin son değerlendirmelerine göre, ülke genelinde hava sıcaklıklarının, batı bölgelerinden başlayarak hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, sabah saatlerinden itibaren İzmir, Aydın, Muğla, Çanakkale ve Edirne çevreleri ile Manisa ve Balıkesir'in batısında yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kıyı kesimler hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Yağışların, Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli ve Antalya çevrelerinde de yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: ANKA
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