Meteoroloji'den yağış uyarısı

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(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyıları yağmurlu, Van ve Hakkari'nin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Marmara'nın batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Van ve Hakkari çevrelerinde yağış görülecek. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Van ve Hakkari çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Ülkenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülecek. Hava sıcaklıklarının ise doğu kesimlerde biraz artacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 17, en düşük 5; İstanbul'da en yüksek 18, en düşük 12; İzmir'de en yüksek 20, en düşük 9 derece olacak.