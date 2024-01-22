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Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Coşkun, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceledi ve iklim değişikliğinin etkilerini vurguladı. Türkiye'nin meteorolojik afetlerden en çok etkilenen ülke olduğunu belirten Coşkun, vatandaşlara Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarını dikkate almaları çağrısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı
22.01.2024 - 14:01,
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Coşkun, makamında, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Deprem: Umut" kategorisinde Aydın Arik'in "Ha gayret" fotoğrafına oy veren Coşkun, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da yıkılan bir binada özel harekat polislerinin arama kurtarma yaptığı fotoğrafı incelediğinde, gerçek Türkiye'yi gördüğünü belirtti.

"Gazze: Kanıt" kategorisinde Belal Khalid'in imzasını taşıyan "Haykırış" isimli, İsrail'in Gazze Şeridi'ne hava saldırıları sonucu yıkılan binanın enkazından kuzeni tarafından cansız bedeni çıkarılan Filistinli kızın fotoğrafını oylayan Coşkun, "Bu yapmacık bir fotoğraf değil, burada gerçekten yakalamış. Diğer fotoğraflar da çok anlamlı ama bu fotoğraf beni biraz daha etkiledi." dedi.

Coşkun, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Halil Fidan'ın " Libya'da felaketin boyutu" isimli fotoğrafına oy vererek, şunları kaydetti:

"Libya'da meteoroloji genel müdürlüğü olmadığı için ya da var olan meteoroloji teşkilatı gözlem sistemleri noktasında eksik olduğu için sel felaketinin yol açtığı büyük yıkımı ve ölümleri çok net görebiliyoruz. Erken uyarı kuruluşu meteoroloji teşkilatı Libya hükümetini uyarsaydı en azından çok daha farklı olurdu. Biz burada meteorolojik afetlerde AFAD'ımıza, vatandaşlarımıza, valiliklerimize ve belediyelerimize anlık bilgi veririz hatta 3-4 gün önceden uyarırız. Çünkü bizim amacımız bir can, bir candır."

"Haber" kategorisinde tercihini Osmancan Gürdoğan'ın "Dolunay ve Akıncı" fotoğrafından yana kullanan Coşkun, "Spor" kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın Sultanları" başlıklı, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon olduğu anın sevinç fotoğrafına oy verdi.

Meteoroloji Genel Müdürü Coşkun, iklim değişikliğinin hem dünyayı hem de Türkiye'yi etkilediğini, meteorolojik afetlerin sayısının ve sıklığının arttığını belirtti.

Türkiye'nin Akdeniz havzasında bulunduğunu dile getiren Coşkun, Türkiye'nin bu nedenle meteorolojik afetlerden en çok etkilenen ülke pozisyonunda olduğunu söyledi.

Vatandaşlara, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarını dikkate almaları için çağrıda bulunan Coşkun, "Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Hayat, havayla başlar." dedi.

Kaynak: AA
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