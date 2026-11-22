Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın güney ve doğusu ile Kuzey Ege'de kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın Marmara ve Ege Bölgelerinde görülecek yağışların öğle saatlerinden sonra İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova ve Balıkesir çevreleri ile Sakarya'nın güney, Bilecik'in kuzey, Kütahya'nın batı, İzmir ve Manisa'nın kuzey, Çanakkale'nin güney ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak şeklinde beklendiği bildirildi.

Açıklamada, vatandaşlardan sağanak nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.