Meteoroloji Marmara ve Kuzey Ege'de yarın kuvvetli sağanak uyarısında bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji, yarın Marmara ve Ege'de öğle saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, İzmir ve Manisa'nın kuzeyinde yerel kuvvetli sağanak uyarısı yaptı. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, sel, su baskını ve baca gazı zehirlenmesine karşı tedbirli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın güney ve doğusu ile Kuzey Ege'de kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın Marmara ve Ege Bölgelerinde görülecek yağışların öğle saatlerinden sonra İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova ve Balıkesir çevreleri ile Sakarya'nın güney, Bilecik'in kuzey, Kütahya'nın batı, İzmir ve Manisa'nın kuzey, Çanakkale'nin güney ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak şeklinde beklendiği bildirildi.
Açıklamada, vatandaşlardan sağanak nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Kaynak: AA
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