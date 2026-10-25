Meteoroloji uzmanı Macit, İstanbul'da salı günü kuvvetli sağanak ve sele karşı uyardı - Son Dakika
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Meteoroloji uzmanı Macit, İstanbul'da salı günü kuvvetli sağanak ve sele karşı uyardı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yeni haftada batı kesimlerden başlayarak sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi. Macit, İstanbul'da salı günü kuvvetli sağanak ve sel riski bulunduğunu, sıcaklığın 15 dereceye düşeceğini belirterek uyardı.

Yeni haftada yurdun batı kesimlerinden başlayarak sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, İstanbul dahil bazı bölgelerde salı günü kuvvetli yağışın etkili olacağı, batı kesimlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, AA muhabirine, yeni haftada beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinden başlayarak hafta boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin beklendiğini belirten Macit, yarın Marmara'nın batısı, kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de yağışların etkili olacağını söyledi.

Macit, yağışların özellikle İzmir, Muğla, Aydın ve Antalya'nın batı kesimlerinde kuvvetli, Muğla ve Aydın çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmasının beklendiğini bildirdi.

Salı günü de yağışların etkisini sürdüreceğini aktaran Macit, şu bilgileri verdi:

"Salı günü Marmara Bölgesi'nde Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul ve Bursa çevrelerinde, İzmir'in güneyi, Antalya ve Muğla çevreleri ile Adana'nın doğusu, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli yağış bekliyoruz. Çarşamba günü de Antalya ve Muğla çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağını tahmin ediyoruz. Vatandaşlarımızdan sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmalarını istiyoruz."

Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının da azalacağını belirten Macit, sıcaklıkların hafta boyunca batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerde ise mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredeceğini ifade etti.

Abdullah Macit, rüzgarın yarın Güney Ege kıyılarında güneyli yönlerden, salı günü ise Marmara'nın kuzeyi ve güneybatısında kuzeyli, İç Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceğini kaydetti.

İstanbul'da sıcaklık 15 dereceye düşecek

Üç büyükşehirde beklenen hava durumuna da değinen Macit, İstanbul'da yarın ve çarşamba günü yağış beklenmediğini, salı günü ise kuvvetli sağanağın etkili olacağını bildirdi.

Macit, "İstanbul'da salı günü beklediğimiz yağışların kuvvetli olacağını tahmin ediyoruz. Sel ve su baskınları yaşanabilir. Vatandaşlarımızı bu konuda uyarıyoruz. Hava sıcaklığı da salı günü 15 dereceye kadar düşecek, sonraki günlerde ise 19 derece civarında olacak." dedi.

Ankara'da salı gününden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağını belirten Macit, hava sıcaklıklarının azalarak yer yer mevsim normallerinin altına düşeceğini söyledi.

Abdullah Macit, İzmir'de ise özellikle güney ilçelerinde kuvvetli olması beklenen gök gürültülü sağanağın, haftanın ilk üç günü etkisini sürdüreceğini ifade etti.

Kaynak: AA
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