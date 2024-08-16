Metro İstanbul, Bakü Metrosu ile Metro Connect Summit için iş birliği anlaşması imzaladı - Son Dakika
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Metro İstanbul, Bakü Metrosu ile Metro Connect Summit için iş birliği anlaşması imzaladı

Metro İstanbul, Bakü Metrosu ile Metro Connect Summit için iş birliği anlaşması imzaladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Metro İstanbul, dünya metrolarını bir araya getirecek olan Metro Connect Summit etkinliği için Bakü Metrosu ile iş birliği anlaşması imzaladı. İlk ayağı 2025 yılında Bakü'de gerçekleşecek olan etkinliğin ikinci buluşması ise İstanbul'da yapılacak.

16.08.2024 23:01  Güncelleme: 23:02
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul, dünya metrolarını bir araya getirecek Metro Connect Summit etkinliğini gerçekleştirmek için Bakü Metrosu ile önemli bir iş birliği anlaşmasına imza attı. Etkinliğin ilk ayağı 2025 yılının Nisan ayında Bakü'de gerçekleşecek.

Türkiye'nin en büyük kent içi raylı sistem işletmecisi Metro İstanbul, yurt içi ve yurt dışında iş birliklerini sürdürmeye devam ediyor. Birincisinin 2025 yılının Nisan ayında, Bakü'de düzenlenmesi planlanan Metro Connect Summit etkinliği için Metro İstanbul ve Bakü Metrosu arasında iş birliği anlaşması imzalandı. Metro Connect Summit'in ikinci buluşmasının Metro İstanbul ev sahipliğinde İstanbul'da yapılması planlanıyor.

Türki Cumhuriyetler, Orta Doğu ve Avrupa'da raylı sistemler sektöründeki şirketlerin ilişki ağını güçlendirmek ve potansiyel pazarın ihtiyaçlarını ortaya koymak amacıyla düzenlenecek olan Metro Connect Summit etkinliğinden önce detayları görüşmek üzere İBB Ulaşım Grup Başkanı ve Metro İstanbul Genel Müdürü Dr. Özgür Soy ile Metro İstanbul üst yönetimi Bakü'ye ziyaret gerçekleştirdi. Etkinliğe dair ana hatların görüşüldüğü bu ziyarette, Metro Connect Summit İş Birliği Anlaşması İmza Töreni gerçekleştirildi. Bakü Metrosu Başkanı Zaur Hüseynov ile İBB Ulaşım Grup Başkanı ve Metro İstanbul Genel Müdürü Dr. Özgür Soy imzaları attı.

"İki şehir tek metro"

Metro Connect Summit hakkında konuşan İBB Ulaşım Grup Başkanı ve Metro İstanbul Genel Müdür Dr. Özgür Soy, "Günde 3 milyonu aşkın yolcu taşıyan sistemlerimizden edindiğimiz 36 yıllık bilgi ve birikimimizi raylı sistemler sektörünün gelişimi amacıyla Türkiye'nin il ve ilçelerine taşıyoruz. Kardeş ülkemiz Azerbaycan ile de güzel ve verimli bir iletişimimiz var. Bizler iki farklı şehrin tek bir metrosuyuz. Bugüne kadar Bakü Metrosu ile sinyalizasyon ve bakım teknolojileri başta olmak üzere pek çok konuda tecrübe paylaşımları yaptık. Kent içi ulaşımda ağırlıklı olarak metronun kullanıldığı dünyanın iki önemli şehrinin işletmecileri olarak şimdi tüm dünya metrolarının buluşacağı bir zirve hazırlığındayız. İki kardeş şehir olarak, önümüzdeki yıl dünya metrolarına yeni bir platform sunacağız. Bakü metrosunun zengin deneyimi ile Metro İstanbul'un ileri teknoloji ulaşım çözümleri ve tecrübesi bir araya gelecek. Bu zirve ile sektörün potansiyelinin daha geniş bir ölçekte yayılmasını sağlayacağız. Zirve, metro sistemleri alanında faaliyet gösteren şirketler ve üreticiler ile metro işletmeleri arasında bir köprü kuracak. Bu bölge hem güçlü bir pazar hem de önemli bir üretim üssü. Metro Connect platformunun, geliştirdiğimiz ve transfer ettiğimiz teknolojilerle bu potansiyeli çok farklı noktalara taşıyacağına inanıyorum" dedi.

"Bölgenin potansiyeli ve ihtiyaçları ortaya konulacak"

Son yıllarda Azerbaycan ve Türkiye arasındaki kardeşlik ilişkilerinin niteliksel olarak yeni bir seviyeye yükseldiğini belirten Bakü Metrosu Başkanı Zaur Hüseynov: "Bakü Metrosu ile İstanbul'un metrosu karşılıklı ilişkilerini yıllar boyunca güçlendirerek sürdürüyor. Metro Connect Summit bu iş birliğinin bir sonucu. Bu etkinlik ile Türki Cumhuriyetler, Ortadoğu ve Avrupa'da bulunan metro işletmecileri ile raylı sistemler sektöründe faaliyet gösteren şirketleri bir araya getirerek ortak sorunların tartışılmasını ve deneyim paylaşımını sağlayacak. İlki 2025 yılında Bakü'de düzenlenecek zirvenin gündeminde; araç bakımları, istasyon tasarımları, yapay zeka teknolojileri, ekipman ve sistemlerdeki son yenilikler, standartlar ve yolcu memnuniyeti konularındaki deneyim paylaşımları yer alacak. Metro İstanbul ile gerçekleştireceğimiz zirve ile bölgede sektörün potansiyelini ve ihtiyaçlarını ortaya koyacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Metro İstanbul, Bakü Metrosu ile Metro Connect Summit için iş birliği anlaşması imzaladı - Son Dakika

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