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Meykin Asya Festivali Uluslararası Olacak

Meykin Asya Festivali Uluslararası Olacak
18.07.2025 12:06
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Kırgızistan'da düzenlenecek Meykin Asya Müzik Festivali, 25 ülkeden katılımcıyla uluslararası marka olmayı hedefliyor.

Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Bakan Yardımcısı Timurlan Ajımaliyev, Kırgızistan'da düzenlenen "Meykin Asya" Müzik Festivali'nin uluslararası bir marka olması için çalışacaklarını söyledi.

Ajımaliyev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatil merkezi Issık Gölü'nün kıyı şehri Çolpon-Ata Şehir Hipodromu'nda 20-22 Temmuz tarihlerinde 4. Meykin Asya Uluslararası Müzik Festivali'nin yapılacağını belirtti.

Kırgızistan'da düzenlenen Meykin Asya Uluslararası Müzik Festivali'nin uluslararası bir marka olması için çalışacaklarını ifade eden Ajimaliyev, "Festivalin, Dünya Festivaller Birliğine dahil edilmesi için resmi başvuruda bulunduk." dedi.

Ajımaliyev, festivalin tanınırlığının artmasıyla Kırgızistan'ın küresel kültür sürecinde aktif bir katılımcı olarak statüsünü güçlendireceğini vurguladı.

Festivale 25 ülke katılım sağlayacak

Ajımaliyev, festivale başta Kırgızistan olmak üzere Kazakistan, Özbekistan, Türkiye, Rusya, Bosna-Hersek, Fransa, Yunanistan dahil 25 ülkeden temsilcilerin katılacağını dile getirdi.

Festivalin ilk günü, 20 Temmuz'da resmi açılış töreni yapılacağını ve genç sanatçıların performanslarının sergileneceğini aktaran Ajimailyev, festivalde, yerli sanatçılar Jax, Freeman 996, Bayastan, Tamga, Ciydeş İdirisova, Trio "Nomad" Bek Israilov, Azat Raimberdiyev, Minjaşar Murzayev'in sahne alacağını ifade etti.

Yarışmacıların sahneye çıkacakları festivalin ikinci gününde ise Rusya'nın popüler sanatçılarından Sevak Hanagyan ile Başkurt grubu Ay Yola'nın sahne alacağını söyleyen Ajimaliyev, festivalin üçüncü gününde de final gösterileri ile kapanış ve ödül töreninin yapılacağını ve Kazakistan'dan sanatçı Dimaş Kudaybergenov'un performans sergileyeceğini anlattı.

Türkiye'yi Ece Ata temsil edecek

Ajımaliyev, 4. Meykin Asya Uluslararası Müzik Festivali'nde Türkiye'yi Ece Ata'nın temsil edeceğini belirtti.

Jürilerin 7 ülkeden oluşacağını kaydeden Ajımaliyev, "Jüri başkanlığını Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden Marjan Kataroski üstlenecek. Jüri üyeliğini Kırgızistan'dan Rıskeldi Osmonkulov, Türkiye'den Gürdal Erzincan, Bosna Hersek'ten Maja Tatic, Kazakistan'dan Ayjan Nurmagambetova, Rusya'dan Natalya Bannova ve Özbekistan'dan Avaz Mansurov yapacak." diye konuştu.

Ajımaliyev, festivali yerli ve yabancı 70'ten fazla basın mensubunun takip edeceğinin altını çizdi.

Festivalin gerçek bir müzik bayramına dönüşmesi bekleniyor

Festival programına özel önem verdiklerini vurgulayan Ajımaliyev, festivalin gerçek bir müzik bayramına dönüşmesinin beklendiğini, yerli ve yabancı misafirlerin Kırgızistan'ın incisi Issık Göl'ün kıyısında açık havada canlı konserler ve ışık gösterileri izleyeceklerini söyledi.

Ajımaliyev, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amacımız sadece müzik geleneklerinin zenginliğini ve çeşitliliğini ortaya koymak değil, aynı zamanda genç sanatçıları desteklemek, onlara kendilerini ifade etme, sahne, dinleyici ve uluslararası bağlantılar bulma fırsatı vermek. Festivalin, genç yeteneklerin ortaya çıkarılması, yaratıcı endüstrilerin gelişiminin teşvik edilmesi, ülkeler arası kültürel alışverişin güçlendirilmesi ve Kırgız kültürünün uluslararası alanda geniş bir kitleye tanıtılması için bir platform olmasını bekliyoruz. Festivalin sadece kültürel değil, aynı zamanda ekonomik bir itici güç haline geleceğinden ve turizm, otelcilik, eğlence sektörü ve hizmetlerinin gelişimine ivme kazandıracağından eminiz." ifadelerini kullandı.

"Festivali yeni yetenekleri ortaya çıkarmak için yapıyoruz"

Kırgızistan'ın ses sanatçısı ve jüri üyesi Rıskeldi Osmonkulov da "Biz bu festivali yetenekleri ortaya çıkarmak için yapıyoruz. İstiyoruz ki Issık Göl'de güzel müzik çalınsın. Misafirlerimiz Issık Göl'e aşık olsun istiyoruz." dedi.

Osmonkulov, bu festivalin, ülkede popüler müziğin organizasyon alt yapısının gelişmesine imkan sağlayacağına inandığını sözlerine ekledi.

Festivalin ilki 12 yıl önce yapılmıştı

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı himayesinde başlayan Meykin Asya Uluslararası Müzik Festivali'nin ilki 2013'te, ikincisi 2015, üçüncüsü 2023'te Issık Göl'de düzenlenmişti.

Festival, 2023'ten bu yana Avrasya coğrafyasında en saygın müzik festivallerinden biri olarak görülüyor.

Kaynak: AA

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