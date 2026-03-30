Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mezarlıkta Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 1 Yaralı

30.03.2026 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer'de mezar ziyareti sırasında çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

SARIYER'de Bağcılar'da 6 ay önce uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Serhat Karabay'ın (29) mezarını ziyarete gelen 6 kişilik grup pusu kurduğu öne sürülen 3 kişilik grubun silahlı saldırısına uğradı. 6 kişilik grubun karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada başından vurulan 1 kişi hayatını kaybetti. Saldırıya uğrayan gruptaki Enes B. (26) ise ağır yaralandı. Polis ekipleri olayla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına alırken, kaçan 3 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Ayazağa'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 ay önce Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Serhat Karabay'ın mezarını ziyarete ziyarete gelen 6 kişilik grupla yine Bağcılar'dan geldikleri öğrenilen 3 kişilik grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada başından vurulan 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti; Enes B. ise yaralandı.

MEZARLIKTA ÇATIŞMA ÇIKTI

Yaralı Enes B., arkadaşları tarafından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Sağ dizinden yaralandığı belirlenen Enes B. tedavi altına alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Serhat Karabay'ın mezarını ziyarete gelen 6 kişilik grubun araçtan indikleri sırada mezarlıktaki otomobilde bulunan 3 kişilik grubun silahlı saldırısına uğradığını tespit etti. Açılan ateşe 6 kişilik gruptan İbrahim O. (22) silahla karşılık verdi. İki grup arasında çıkan çatışmada 3 kişilik grupta bulunan kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA 3 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Olay yerinde yapılan incelemelerde çok sayıda boş kovan bulunurken, hayatını kaybeden kişinin yanında ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Polis ekipleri yaptığı çalışmada olaya karışan şüpheliler Enes B., Hekim Azat K. (23), Erhan M. (24), Vedat T. (25) ve Agit A.'yı (22) yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin poliste toplam 17 suç kaydı olduğu öğrenildi. Olay sonrası 3 kişilik gruptan kaçtığı belirlenen 2 şüpheliyle çatışma sırasında ateş açtığı belirlenen ve 2 suç kaydı olan İbrahim O.'yu yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Cinayet, Güncel, Olay, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dere yatağında ortaya çıkıyor, tasını kapan avuç avuç topluyor Dere yatağında ortaya çıkıyor, tasını kapan avuç avuç topluyor
İran hem tarih hem de adres verdi Vurmamak için tek bir şartları var İran hem tarih hem de adres verdi! Vurmamak için tek bir şartları var
Binyamin Netanyahu orduya işgali genişletme talimatı verdi Binyamin Netanyahu orduya işgali genişletme talimatı verdi
Yolcu uçağındaki turist İran’ın vurduğu dev fabrikayı görüntüledi Yolcu uçağındaki turist İran'ın vurduğu dev fabrikayı görüntüledi
Zamanında Fenerbahçe’de oynuyordu Şimdiyse sosyal medyada kendisine kulüp arıyor Zamanında Fenerbahçe'de oynuyordu! Şimdiyse sosyal medyada kendisine kulüp arıyor
İçişleri Bakanlığından 18 il için kar ve sağanak uyarısı İçişleri Bakanlığından 18 il için kar ve sağanak uyarısı

16:01
Ünlü kadın futbolcudan tartışma yaratan sözler
15:47
Husumetlisini kasığından vurdu: Babamın selamı var
15:46
Hasbi Dede'yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber
15:27
Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış
14:51
Altın renkli 25 kuruşları satışa çıkardı! İstediği para inanılmaz
14:38
Trump'tan İran'a yeni tehdit! Dediklerini yaparsa bölge cehenneme döner
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 16:18:42. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.