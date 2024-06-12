MGM'den gök gürültülü sağanak yağış uyarısı - Son Dakika
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MGM'den gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Hakkari çevreleri, Van'ın doğusu, Ağrı'nın güneyi, Kastamonu'nun güney ve doğusu, Çorum'un kuzeyi ile Amasya'nın batı çevreleri için kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 35, en düşük 19; İstanbul'da en yüksek 34, en düşük 24; İzmir'de en yüksek 40, en düşük 23 derece olacak.

12.06.2024 09:17
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(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Hakkari çevreleri, Van'ın doğusu, Ağrı'nın güneyi, Kastamonu'nun güney ve doğusu, Çorum'un kuzeyi ile Amasya'nın batı çevreleri için kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

MGM verilerine göre, yurt genelinde hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile zamanla Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçecek.

Hakkari çevreleri, Van'ın doğusu, Ağrı'nın güneyi, Kastamonu'nun güney ve doğusu, Çorum'un kuzeyi ile Amasya'nın batı çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 35, en düşük 19; İstanbul'da en yüksek 34, en düşük 24; İzmir'de en yüksek 40, en düşük 23 derece olacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel MGM'den gök gürültülü sağanak yağış uyarısı - Son Dakika

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