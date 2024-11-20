MHP\'den CHP\'ye Kayyım Protestosu Tepkisi: \'15 Temmuz Zihniyetine Sahipler\'

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(TBMM)- MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Meclis'te bütçe görüşmelerinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya yönelik kayyım protestosunda yaşanan arbedeye tepki gösterdi. Akçay, "CHP'liler adeta 15 Temmuz zihniyeti ile hareket ederek Meclis'in çalışmasını engelleme gayreti içerisine girmişlerdir" dedi. Akçay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun Meclis'i ziyaretini de eleştirerek, "CHP'nin genel başkanı kim? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı geliyor Meclis'te CHP grubunda basın toplantısı yapıyor, milletvekillerine talimat veriyor" diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Akçay, İçişleri Bakanlığı'nın bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaşananlara tepki gösteren Akçay," Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün TBMM'de yaşattığı bu zorbalığı ve terbiyesizce davranışları şiddetle ve nefretle kınıyoruz" dedi. Akçay, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"TBMM komisyonları ve Genel Kurulu kanunların görüşüldüğü, müzakerelerin yapıldığı, tartışmaların gerçekleştiği yüce bir mekandır ve gazi Meclisimizdir. Meclis kavganın ve zorbalığın yapılacağı yer olamaz ve olmamalıdır. Meclis tarihimiz böyle bir rezalet görmemiştir. 104 yıllık Meclis tarihimizde milli iradenin tecelli etmesini engelleyen birkaç vaka yaşanmıştı. Bu Meclis 15 Temmuz'da terörist saldırısı altındayken dahi çalışmış şimdi bu CHP'liler adeta 15 Temmuz zihniyeti ile hareket ederek Meclis'in çalışmasını engelleme gayreti içerisine girmişlerdir. Bunun adı milli irade düşmanlığıdır, hukuk tanımazlıktır ve bu bir gaflettir ve delalettir.

"CHP, pusulasını kaybetmiş ve savrulmuştur"

Türkiye'de siyasetin yeni dinamiklerini kavrayamayan CHP, çaresizliğin girdabında adeta gevezelikle kahvehane dırdırı ile boş polemiklerle oyalanmakta ve Meclis çalışmalarını da engellemeye çalışmaktadırlar. CHP bu siyasetiyle terör sevicilerine şükran olmaktadır. CHP, pusulasını kaybetmiş ve savrulmuştur.

Anlaşılmaktadır ki, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı sayın Özgür Özel de partisi üzerindeki kontrolü ve disiplini kaybetmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı kimdir, belli değildir. Hatırlayacaksınız 16 Ağustos'ta yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin teklifiyle Meclis Genel Kurulu olağanüstü toplanmıştı ve yine CHP tarafından bu toplantı provoke edilmiş ve çok ciddi kavgalar yaşanmıştı. Bu kavga sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 'bu kavgalardan utanç duyduğunu' ve 'Meclis'te sözlerin uçuşması' gerektiğini söylemişti. Peki ne oldu da bugün Plan Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanı'nın komisyona girişi engellemeye çalışıldı. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'ne hatırlatıyorum ki siz önce CHP üyesi olduğunu söylediğiniz Esenyurt Belediye Başkanı hakkında disiplin soruşturması yapınız.

"MHP olarak kınıyoruz"

Tabi bu CHP'nin yeni ilk davranışları değil daha evvel de mahkemeler bastıklarını, savcıları ve hakimleri tehdit ettiklerini, hakaret ettiklerini de çok iyi hatırlıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü TBMM'de Plan Bütçe Komisyonu girişinde yaptıkları, oluşturdukları arbede ve engelleme çalışmalarını MHP olarak şiddetle kınıyoruz, Meclis İçtüzüğü'ne uymaya davet ediyoruz."

Akçay, "Plan Bütçe Komisyonu'nda yaşanılan olaya ilişkin CHP'ye yönelik Meclis İçtüzük uygulanmalı mı" sorusuna, "İçtüzüğün kesinlikle uygulanması gerekir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sayın Genel Başkanı Partisi'ne ilişkin çalışmalarını sağlıklı bir şekilde yürütecek bir konuma getirmesi gerekir" dedi.

"CHP'nin genel başkanı kim"

Akçay, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı kim. Genel Başkanı, Genel Merkez'de. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı geliyor Meclis'te CHP grubunda basın toplantısı yapıyor, milletvekillerine talimat veriyor. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi bu kadar çok kamburla bu yönetimlerine sürdüremezler. Ülkemize ve Meclisimize zarar verirler" diye konuştu.