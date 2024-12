MHP’den Suriye ve Milli Güvenlik Açıklamaları

Güncel

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "13 yıldır süren iç savaşın ardından 63 yıllık Baas rejimi, 54 yıllık Esad iktidarı sona ermiştir. Suriye'de yaşanan gelişmeler, küresel güçlerin Orta Doğu hesaplarını altüst ederken, bölgesinde Türkiye'ye rağmen hesap yapılamayacağını da dost düşman herkese göstermiştir. " dedi.

Kentte bir düğün salonunda, Tokat, Çorum, Sivas ve Amasya'dan partililerin katılımıyla "Belediye Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, burada yaptığı konuşmada, toplantıda yerel seçimden bugüne kadar geçen süreyi değerlendireceklerini söyledi.

Bölgede ve dünyada her gün, her an yeni bir krizle, yeni bir sorunla karşı karşıya kalındığını belirten Durmaz, "Maalesef içinde bulunduğumuz coğrafya, küresel mihrakların tezgahlarında işlenen, aşama aşama sahneye konulan, yüzbinlerce mazlum ve masumun kanı üzerine dayatılan bir coğrafyaya dönmüş durumdadır. Katil İsrail'in Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren vahşi saldırıları, diğer yanda sınırlarımızda kurulmak istenen terör devleti, Mavi Vatan'daki egemenlik haklarımıza yönelik saldırılar ve iç cephemizi dağıtmak için piyasaya sürülen algı operasyonları düşünüldüğünde milli güvenliğimizin tehdit altında olduğu aşikardır." ifadesini kullandı.

Durmaz, "Böylesi sisli ve puslu bir havada, bilge liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, öngörülü siyaseti, Türk devlet aklının ve 'Her şeyden Önce Türkiye' iradesinin gereği olan tarihi çağrısıyla emperyalizmin sinsi ve karanlık kuşatmasını yarmıştır. Bu çağrı, tarihin ve coğrafyanın bizlere yüklediği sorumluluğun dile gelişi, milli birlik ve kardeşliğimizi sonsuza kadar yaşatacak hoşgörünün tezahürü, terörü ülke gündeminden tamamen çıkaracak kararlı duruşun ifadesidir. Zira Milliyetçi Hareket Partisinin kuruluşundan günümüze ve ilelebet var olacak yol haritası, hepinizin malumları olduğu üzere, 'devlet-i ebed müddet' anlayışına dayanmaktadır." diye konuştu.

Suriye'de yaşananlara dikkati çeken Durmaz, şunları kaydetti:

"13 yıldır süren iç savaşın ardından 63 yıllık Baas rejimi, 54 yıllık Esad iktidarı sona ermiştir. Suriye'de yaşanan gelişmeler, küresel güçlerin Orta Doğu hesaplarını altüst ederken, bölgesinde Türkiye'ye rağmen hesap yapılamayacağını da dost düşman herkese göstermiştir. Sınırlarımızda yaşanan gelişmeleri ve komşu ülkelerdeki sorunları, yıllar öncesinden, bilgeliği, feraseti ve öngörüsüyle doğru okuyan ve küresel güçlerin hesaplarını altüst eden liderin adıdır Devlet Bahçeli. Türk'e yol gösteren Bozkurt gibi çıkıp, Misakımilli hatırlatması yapıp, tarih coğrafyaya dar geldiğinde, 81 Düzce'den hemen sonra, 82 Kerkük, 83 Musul deme hakkımızın bulunduğunu yıllar öncesinden ilan eden liderin adıdır Devlet Bahçeli. Sayın Genel Başkanımızın, milliyetçiliğini, vatanseverliğini ve sahip olduğu devlet aklını tartışan aklıevvellere diyorum ki Sayın Genel Başkanımız milliyetçiliğinin ve aklının zekatını verse, hepiniz akıllanır, bölücü ve yıkıcı tahriklerinizden vazgeçer, olduğunuz yerde esas duruşa geçip bu büyük devlet aklına saygı duyarsınız."

Toplantıya, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, İl Başkanı Mustafa İpek ve partililer katıldı.