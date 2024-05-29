MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: CHP, PKK'nın siyasi acentesiyle iş tutuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: CHP, PKK'nın siyasi acentesiyle iş tutuyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: CHP, PKK\'nın siyasi acentesiyle iş tutuyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP'nin, partileriyle alakası olmayan bir cinayeti günlerdir gündemde tutarak PKK'nın siyasi acentesiyle iş tuttuğunu gözlerden uzaklaştırma çabasının bir parçası olduğunu belirtti. Yalçın, CHP'nin politika geleneklerinin yalan, haksız isnat, haysiyet cellatlığı ve iftira üzerine kurulu olduğunu vurguladı. Ayrıca, MHP'nin CHP yönetimine yönelik tarihi sorularına cevap beklediğini ifade etti.

29.05.2024 13:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "CHP'nin, partimizle alakası bulunmayan bir menfur cinayeti günlerdir diline dolaması, PKK'nın siyasi acentesiyle iş tuttuğunu gözlerden uzaklaştırma çabasının bir parçasıdır." ifadesini kullandı.

Yalçın, yazılı açıklamasında, yerel seçimlerden sonra sağduyu, itidal ve dengeyi büsbütün yitiren CHP'nin, İnönü döneminin tehlikeli siyaset oyunlarını taklit sürecine girdiğini savundu.

"Yerel seçimlerin muvakkat sonuçlarıyla cesaretlenip gazlanan CHP'de kuvve halindeki darbeci, vesayetçi ve müdahaleci zihniyetin, fiiliyata geçmeye başladığı müşahede edilmektedir." değerlendirmesinde bulunan Yalçın, CHP'nin politika geleneklerinin temel taşlarını oluşturan "yalan, haksız isnat, haysiyet cellatlığı ve iftiranın", programlı kampanyalara dönüştüğünü ifade etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, yerel seçim sonuçlarının CHP yönetimini şımartmakla kalmadığını, ayaklarını yerden kesip, gözlerini kararttığını savundu.

Yalçın, siyasi hayatının tamamı demokrasi mücadelesiyle geçen ve bu uğurda şehitler veren MHP'nin, aynı süre zarfında "üniformacı ve postalcı CHP zihniyetiyle de uğraştığını" vurguladı.

Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin cevap beklediği tarihi sorular karşısında afallayıp sarsılan CHP yönetiminin, polemikle işin içinden sıyrılmaya, siyasi hücumları gerçekleri çarpıtarak savuşturmaya çalıştığını kaydetti.

Semih Yalçın, Bahçeli'nin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelttiği soruları anımsatarak, şöyle devam etti:

"CHP'nin, partimizle alakası bulunmayan bir menfur cinayeti günlerdir diline dolaması, PKK'nın siyasi acentesiyle iş tuttuğunu gözlerden uzaklaştırma çabasının bir parçasıdır. Buradan CHP yönetimine açık açık sesleniyoruz. Eğer sözünüzün eriyseniz, eğer ciddiyseniz, iftira ve haksız isnat yerine, hukuk yolunu işletiniz. Adliye önlerinde kuyruk olup adalete müracaat ediniz. Temcit pilavı gibi ısrarla kamuoyu gündeminde tuttuğunuz cinayetle ilgili elinizde ne belge, ne bilgi varsa mahkemeye ulaştırınız. Laf kalabalığı yapmayınız. Tribünlere oynamayınız. Hepsinden de önemlisi, Sayın Genel Başkanımızın yaman sorularını bir an önce cevaplayınız. Sıkıysa PKK'nın siyasi kolu olan DEM Parti ile ne iş çevirdiğinizi halka açık açık anlatınız."

Siyasetteki "yumuşama" ifadesine değinen Yalçın, "Yumuşamadan bahis açılıyorsa, böyle bir şeye ihtiyaç hissediliyorsa, ilk önce normalleşmenin gerçekleşmesi gerekir. Normalleşme ise önce hesaplaşma daha sonrada helalleşme ile mümkündür. CHP, PKK ve FETÖ ile hesaplaşıp, Türk Milleti ise helalleşebilecek midir?" diye sordu.

Kaynak: AA

Semih Yalçın, PKK, MHP, Partiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: CHP, PKK'nın siyasi acentesiyle iş tutuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:31 Anne ve babasını vurup kafasına sıkan gencin dayısı: Uyuşturucu parası istemiş, vermeyince olayı gerçekleştirmiş Anne ve babasını vurup kafasına sıkan gencin dayısı: Uyuşturucu parası istemiş, vermeyince olayı gerçekleştirmiş
13:10 Erdoğan: Sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesini amaçlıyoruz, bunu başarabilirsek sonraki adıma gerek kalmayacak Erdoğan: Sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesini amaçlıyoruz, bunu başarabilirsek sonraki adıma gerek kalmayacak
12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başı kopan bebek üzerinden İsrail’e yaylım ateşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başı kopan bebek üzerinden İsrail'e yaylım ateşi
11:49 AK Parti’yi karıştıran ikramiye iddiası “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önüne götürmeye yüzüm yok“ AK Parti'yi karıştıran ikramiye iddiası! "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne götürmeye yüzüm yok"
10:35 Gülüç Belediye Başkanı cinsel saldırı suçundan hapis cezasına çarptırıldı Gülüç Belediye Başkanı cinsel saldırı suçundan hapis cezasına çarptırıldı
13:51 Patronlar döviz kuruna isyan etti: Biz de mi fabrikaları kapatıp gidelim Patronlar döviz kuruna isyan etti: Biz de mi fabrikaları kapatıp gidelim?
13:11 Beşiktaş mı Fener mi Jose Mourinho tercihini yaptı Beşiktaş mı Fener mi? Jose Mourinho tercihini yaptı
12:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na çağrı: Çıkıp her şeyi açık açık itiraf etsin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Çıkıp her şeyi açık açık itiraf etsin
12:16 Başıboş köpeklerle ilgili taslak çalışması Meclis’te Başıboş köpeklerle ilgili taslak çalışması Meclis'te
11:50 Okan Buruk hepsinin biletini kesti Galatasaray’da takımın yarısı gidici Okan Buruk hepsinin biletini kesti! Galatasaray'da takımın yarısı gidici
11:46 Bakan Mehmet Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz, enflasyonda geçiş dönemi sona eriyor Bakan Mehmet Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz, enflasyonda geçiş dönemi sona eriyor
11:37 Deniz Akkaya’dan ağızları açık bırakan sözler: Teyzem, kızımı iki kez boğmaya çalıştı Deniz Akkaya'dan ağızları açık bırakan sözler: Teyzem, kızımı iki kez boğmaya çalıştı
11:22 Bahar nezlesi şikayetiyle gittiği hastanede can verdi 7 yaşındaki Yüsra’nın ölümünde ihmal iddiası Bahar nezlesi şikayetiyle gittiği hastanede can verdi! 7 yaşındaki Yüsra'nın ölümünde ihmal iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 17:11:04. #1.13#
SON DAKİKA: MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: CHP, PKK'nın siyasi acentesiyle iş tutuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement