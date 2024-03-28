MHP Milletvekili Baki Ersoy, çiftçilerle buluştu ve yatırım sözleri aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

MHP Milletvekili Baki Ersoy, çiftçilerle buluştu ve yatırım sözleri aldı

MHP Milletvekili Baki Ersoy, çiftçilerle buluştu ve yatırım sözleri aldı

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Şeker'in düzenlediği iftar programında çiftçilerle bir araya geldi. Ersoy, programda Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'dan Sarıoğlan için yem fabrikası sözü aldıklarını belirtti. Ayrıca Ersoy, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile yaptığı telefon görüşmesinde Pınarbaşı ilçesindeki TOKİ projesinin mayıs ayında ihaleye çıkacağını öğrendiğini ifade etti.

28.03.2024 09:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Şeker tarafından Sarıoğlan'da düzenlenen iftar programında çiftçilerle buluştu.

Ersoy, yaptığı açıklamada, programda Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'dan Sarıoğlan için yem fabrikası sözünü aldıklarını belirtti.

Akay'ın her zaman çiftinin yanında olduğunu vurgulayan Ersoy, kendisine teşekkür etti.

Ersoy, ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile yaptığı telefon görüşmesinde Pınarbaşı ilçesinde 216 konutluk 4. etap TOKİ projesinin mayıs ayında ihaleye çıkacağını söylediğini kaydetti.

Kaynak: AA

Kayseri Şeker, Milletvekili, Baki Ersoy, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Kayseri, MHP, Tarım, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MHP Milletvekili Baki Ersoy, çiftçilerle buluştu ve yatırım sözleri aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:19 Çakarları sökülen muhtar adayı sessizliğini bozdu: Bizi yıpratmaya kalktılar Çakarları sökülen muhtar adayı sessizliğini bozdu: Bizi yıpratmaya kalktılar
08:23 YSK duyurdu: 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesi durumunda yeni seçimler 2 Haziran Pazar günü yapılacak YSK duyurdu: 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesi durumunda yeni seçimler 2 Haziran Pazar günü yapılacak
08:19 Emeklilerin promosyon ödemeleri bugün başlıyor Başvurular e-devlet üzerinden yapılabiliyor Emeklilerin promosyon ödemeleri bugün başlıyor! Başvurular e-devlet üzerinden yapılabiliyor
07:52 Cübbeli’den İsmailağa Cemaati’ne yanıt: Tarikat Hasan Efendi’nin tarikatı değildir ki beni ihraç etsin Cübbeli'den İsmailağa Cemaati'ne yanıt: Tarikat Hasan Efendi'nin tarikatı değildir ki beni ihraç etsin
23:49 Teröristin Türkiye’ye iadesini engellemeye çalışan PKK yandaşları, Fransa’da havalimanı bastı Teröristin Türkiye'ye iadesini engellemeye çalışan PKK yandaşları, Fransa'da havalimanı bastı
08:33 41 ilde Narkoçelik operasyonu 1 ton uyuşturucu ele geçirildi 41 ilde Narkoçelik operasyonu! 1 ton uyuşturucu ele geçirildi
08:11 Yıldız Tilbe emekli oldu Alacağı maaşı da hiç beğenmedi Yıldız Tilbe emekli oldu! Alacağı maaşı da hiç beğenmedi
07:49 Aldığı kremlerden istediği etkiyi göremeyen Kuşum Aydın isyan etti: Param bitti Aldığı kremlerden istediği etkiyi göremeyen Kuşum Aydın isyan etti: Param bitti
07:21 İstinat duvarına çarpan otomobilde 2 kişi can verdi İstinat duvarına çarpan otomobilde 2 kişi can verdi
06:40 Aracın önünü kesip kurşun yağdırdılar: 2 yaralı Aracın önünü kesip kurşun yağdırdılar: 2 yaralı
00:36 3 aylık hamile eşini bıçaklayıp öldürdü Uyuşturucu ayrıntısı şaşırttı 3 aylık hamile eşini bıçaklayıp öldürdü! Uyuşturucu ayrıntısı şaşırttı
00:27 İBB Başkan Adayı Murat Kurum’dan canlı yayında Yeniden Refah’a zeytin dalı İBB Başkan Adayı Murat Kurum'dan canlı yayında Yeniden Refah'a zeytin dalı
00:06 Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a: Seni kim şampiyon yapmıyor, bana isim ver Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a: Seni kim şampiyon yapmıyor, bana isim ver
21:24 PEGIDA lideri yine Kur’an’a saldırdı PEGIDA lideri yine Kur'an'a saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2024 09:55:22. #1.11#
SON DAKİKA: MHP Milletvekili Baki Ersoy, çiftçilerle buluştu ve yatırım sözleri aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement