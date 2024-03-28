MHP Milletvekili Baki Ersoy, çiftçilerle buluştu ve yatırım sözleri aldı

Adana'da Trafik Işıklarında Cam Silme Bahanesiyle Para Alan Gençler Rahatsızlık Yaratıyor

Adana'da trafik ışıklarında sürücülere zor anlar yaşatan gençler, cam silme bahanesiyle sürücülerden zorla para almaya devam ediyor. Polis ve zabıta ekiplerinin aldığı önlemler yetersiz kalırken, gençler izlerini kaybettirerek kaçmayı başarıyor. Cam silenler ise günlük 100-200 lira kazandıklarını ve çocuklarına da bu işi yaptıracaklarını söylüyor. Sürücüler ise bu durumdan rahatsızlık duyuyor ve gençlerin araçlarına zarar verdiğini belirtiyor.