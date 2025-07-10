Midyat\'ta Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

MARDİN'in Midyat ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Zübeyir Aslan (17) öldü, Suriye uyruklu K.M. (18) ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Midyat ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Zübeyir Aslan ile Suriye uyruklu Kays Muhammed yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zübeyir Aslan, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Durumu ağır olan K. M. İse buradan Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. K.M.'nın hayati tehlikesi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.