Mihriban Aliyeva'dan Türkiye'ye Kutlama

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yılını kutladı.

Mihriban Aliyeva, sosyal medya hesaplarından, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümü dolayısıyla paylaşım yaptı.

Türk bayrağının olduğu fotoğrafla yapılan paylaşımda, "Türkiye halkının ulusal bayramı olan Cumhuriyet Bayramı'nı içtenlikle kutluyorum. Azerbaycan - Türkiye birliği ve kardeşliği ebedi ve sarsılmaz olsun." ifadeleri yer aldı.