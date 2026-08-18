Milas'ta tur otobüsü tıra çarptı: 2 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
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Milas'ta tur otobüsü tıra çarptı: 2 ölü, 8 yaralı

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Muğla'nın Milas ilçesinde, sabah saatlerinde bir tur otobüsü aynı yönde giden tıra arkadan çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Otobüste sıkışan yolcular itfaiye ekiplerince kurtarılırken, yaralılar hastanelere kaldırıldı. Güzergahta ulaşım bir süre aksadı, soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Milas ilçesinde tur otobüsü, aynı yöne giden tıra arkadan çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Milas-Selimiye kara yolunda meydana geldi. Hamit Torun'un kullandığı 34 MAA 824 plakalı tur otobüsü, önünde seyreden 48 YL 810 TIR'a çarptı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. 

Milas'ta tur otobüsü tıra çarptı: 2 ölü, 8 yaralı

GÜZERGAHTA ULAŞIM BİR SÜRE AKSADI

Kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığını belirlendi. Otobüste sıkışan bazı yolcular, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Güzergahta ulaşım bir süre aksarken, kazaya ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Milas'ta tur otobüsü tıra çarptı: 2 ölü, 8 yaralı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • cihan lazoğlu cihan lazoğlu:
    villa seyahat tur otobusü değildir.bşr yolcu taşımacılığı yapan şirkettir 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Milas'ta tur otobüsü tıra çarptı: 2 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
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