Milas'ta tur otobüsü tıra çarptı: 2 ölü, 8 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde tur otobüsü, aynı yöne giden tıra arkadan çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Milas-Selimiye kara yolunda meydana geldi. Hamit Torun'un kullandığı 34 MAA 824 plakalı tur otobüsü, önünde seyreden 48 YL 810 TIR'a çarptı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

GÜZERGAHTA ULAŞIM BİR SÜRE AKSADI

Kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığını belirlendi. Otobüste sıkışan bazı yolcular, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Güzergahta ulaşım bir süre aksarken, kazaya ilgili soruşturma başlatıldı.