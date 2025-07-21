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Milletvekili Erkan, Kırşehir'e kazandırılan projeler ve sağlanan destekler hakkında bilgi verdi

Milletvekili Erkan, Kırşehir\'e kazandırılan projeler ve sağlanan destekler hakkında bilgi verdi
21.07.2025 11:41
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AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, 2025 yılında Kırşehir'e kazandırılan projeler ve sağlanan destekler hakkında bilgi verdi.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, 2025 yılında Kırşehir'e kazandırılan projeler ve sağlanan destekler hakkında bilgi verdi.

Erkan, yazılı açıklamasında, Kırşehir'de 2025'te ulaşıma ayrılan kamu kaynağının 2 milyar lirayı aştığını, Kırşehir Çevre Yolu, Kaman girişi kavşağı ve 35 kilometrelik havalimanı bağlantı yolu inşaatlarının sürdüğünü, ilçe kara yollarının yenileme çalışmalarına da başlanacağını bildirdi.

MKE'nin yeni üretim tesisini Kırşehir'e kazandırmayı hedeflediklerini, Kırşehir hükümet konağı, 400 yataklı yeni devlet hastanesi, 200 yataklı uygulama oteli inşaatlarının devam ettiğini belirten Erkan, 600 iş yerinden oluşan yeni sanayi sitesinin arsa tahsisi yapılırken, Kırşehir OSB genişleme alanı ve sanayi altyapısının güçlenmesi için tüm adımların atıldığını kaydetti.

Çiftçilere 2025 yılı ilk altı ayında "Bitkisel üretim desteklemesi" olarak 911 milyon lira, "Hayvansal üretimin desteklemesi" kapsamında 97 milyon lira, "Kırsal kalkınma desteklemesi" çerçevesinde 87,2 milyon lira ödeme gerçekleştirildiğini anlatan Erkan, Kırşehir'e yapılan DSİ yatırımlarının toplam tutarının 1,5 milyar lirayı geçtiğini, Kırşehir merkez, ilçe ve köylerinde 15'ten fazla dere ıslahı ve taşkın koruma, ilçelerdeki içme suyu, sondaj, yol, çevre düzenlemesi gibi hizmetler için toplam maliyetin de 850 milyon lirayı aştığını ifade etti.

Erkan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"İl Özel İdaremize toplam maliyeti 55 milyon lirayı aşan 16 araçlık makine parkuru yatırımı, 6 su kuyusu, 6 içme suyu deposu, 11 kolektör sistemi, 35 drenaj hattı, 999 kw GES kurulumu için ödenek sağladık. Asfalt ve yama çalışmalarını içeren kırsal yol yatırımları toplamda 100 milyon liraya ulaşmıştır. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından 130 milyon lira altyapı hibesi ve kredisi, 2 büyük çöp kamyonu, 1 kanal açma aracı, 500 adet çöp konteyneri teslim alınmıştır. İlbank'ın yol ve asfalt desteği 55 milyon liradır. 23 yılda Kırşehir, Cumhuriyet tarihinin en büyük kamu yatırımlarıyla buluştu. 'Kaynak yok' denilen bir şehirde, sadece son 2 yılda yaklaşık 5 milyar lira yatırım yapılmışsa, burada bir vizyon, bir irade, bir liderlik vardır. O liderlik de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Cumhurbaşkanımızın güçlü desteğiyle, her bakanlık Kırşehir'e dokunmuştur, her ilçemiz hizmet almıştır, her vatandaşımız bir şekilde devletin elini hissetmiştir. Başta Cumhurbaşkanımıza, tüm bakanlarımıza, bürokratlarımıza ve bu süreci sahiplenen tüm hemşerilerimize şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Milletvekili Erkan, Kırşehir'e kazandırılan projeler ve sağlanan destekler hakkında bilgi verdi - Son Dakika

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