Milli Basketbol Takımı'nın Final Maçı İzmir'de Dev Ekranlarla İzlenecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Milli Basketbol Takımı'nın Final Maçı İzmir'de Dev Ekranlarla İzlenecek

14.09.2025 13:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda finale çıkan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, Almanya ile oynayacağı tarihi final maçı İzmir'de dev ekranlarla izlenebilecek. Konak ve Alsancak'taki alanlarda kurulan ekranlar, sporseverlere büyük bir coşku yaşatacak.

(İZMİR) - Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda finale çıkan Milli Basketbol Takımı'nın, Almanya ile oynayacağı final maçı Konak'ta dev ekranlardan izlenebilecek. Konak Belediyesi'nin Güzelyalı Denizatı Parkı'na ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Alsancak Gündoğdu Meydanı'na kuracağı dev ekranlarla 12 Dev Adam'ın final mücadelesi heyecanı hep birlikte yaşanacak.

Konak Belediyesi, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) finale yükselen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın final maçı için dev ekranlar kuracak.

12 Dev Adam'ın bu akşam saat 21.00'de Almanya ile oynayacağı tarihi final, yarı final karşılaşmasında olduğu gibi yine Güzelyalı Denizatı Parkı'nda kurulacak dev ekranda izlenebilecek. Aynı zamanda İzmir Büyükşehir Belediyesi de Alsancak Gündoğdu Meydanı'na dev ekran kurarak, sporseverlere final coşkusunu hep birlikte yaşama fırsatı sunacak.

İzmirlileri Konak'ın farklı noktalarında kurulacak dev ekranlarda maçı izlemeye ve tek yürek olmaya davet eden Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "A Milli Erkek Basketbol Takımımız tarih yazmak için sahaya çıkıyor. Tüm komşularımızı bu büyük heyecanı ve gururu dev ekran başında hep birlikte yaşamaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yerel Haberler, Etkinlikler, Basketbol, Alsancak, Almanya, Güncel, İzmir, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Basketbol Takımı'nın Final Maçı İzmir'de Dev Ekranlarla İzlenecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün zehir oldu 106 kişi hastaneye kaldırıldı Düğün zehir oldu! 106 kişi hastaneye kaldırıldı
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti
Rusya’nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi Rusya'nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi
Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı
Binlerce tweet attılar Tarihi başarımız Süper Lig’i karıştırdı Binlerce tweet attılar! Tarihi başarımız Süper Lig'i karıştırdı
Maç bitti ama atmaya devam ediyor Alperen’den Yunanistan’a bomba gönderme Maç bitti ama atmaya devam ediyor! Alperen'den Yunanistan'a bomba gönderme

12:46
Jhon Duran’dan Fenerbahçelileri endişelendiren fotoğraf Apar topar sildi
Jhon Duran'dan Fenerbahçelileri endişelendiren fotoğraf! Apar topar sildi
12:28
Susam üreticileri tepkili: 200 TL’nin altında teklif ederlerse baraja dökerim, balıklar yesin
Susam üreticileri tepkili: 200 TL'nin altında teklif ederlerse baraja dökerim, balıklar yesin
12:18
CHP’li başkan AK Parti iddiasını yalanladı: Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan
CHP'li başkan AK Parti iddiasını yalanladı: Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan
11:50
Ankara’yı sarsan iddia 8 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Ankara'yı sarsan iddia! 8 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
11:31
Gürsel Tekin’den Özel’e sert tepki: Hakkımı hepsine haram ediyorum
Gürsel Tekin'den Özel'e sert tepki: Hakkımı hepsine haram ediyorum
10:19
Lütfü Savaş CHP’nin kurultay davası öncesi konuştu: İki ihtimalde de mutlu olurum
Lütfü Savaş CHP'nin kurultay davası öncesi konuştu: İki ihtimalde de mutlu olurum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 13:46:20. #7.11#
SON DAKİKA: Milli Basketbol Takımı'nın Final Maçı İzmir'de Dev Ekranlarla İzlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.