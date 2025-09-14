Milli Basketbol Takımı'nın Final Maçı İzmir'de Dev Ekranlarla İzlenecek

(İZMİR) - Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda finale çıkan Milli Basketbol Takımı'nın, Almanya ile oynayacağı final maçı Konak'ta dev ekranlardan izlenebilecek. Konak Belediyesi'nin Güzelyalı Denizatı Parkı'na ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Alsancak Gündoğdu Meydanı'na kuracağı dev ekranlarla 12 Dev Adam'ın final mücadelesi heyecanı hep birlikte yaşanacak.

Konak Belediyesi, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) finale yükselen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın final maçı için dev ekranlar kuracak.

12 Dev Adam'ın bu akşam saat 21.00'de Almanya ile oynayacağı tarihi final, yarı final karşılaşmasında olduğu gibi yine Güzelyalı Denizatı Parkı'nda kurulacak dev ekranda izlenebilecek. Aynı zamanda İzmir Büyükşehir Belediyesi de Alsancak Gündoğdu Meydanı'na dev ekran kurarak, sporseverlere final coşkusunu hep birlikte yaşama fırsatı sunacak.

İzmirlileri Konak'ın farklı noktalarında kurulacak dev ekranlarda maçı izlemeye ve tek yürek olmaya davet eden Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "A Milli Erkek Basketbol Takımımız tarih yazmak için sahaya çıkıyor. Tüm komşularımızı bu büyük heyecanı ve gururu dev ekran başında hep birlikte yaşamaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.