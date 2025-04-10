Milli Eğitim Akademisi Başkanlığına Cevdet Vural Getirildi. 13 Üniversiteye Yeni Rektör Atandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Milli Eğitim Akademisi Başkanlığına Cevdet Vural Getirildi. 13 Üniversiteye Yeni Rektör Atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları ile; 13 üniversiteye yeni rektör atandı, Milli Eğitim Akademisi Başkanlığına Cevdet Vural getirildi. Öte yandan Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine İbrahim Şenel seçildi.

10.04.2025 02:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları ile; 13 üniversiteye yeni rektör atandı, Milli Eğitim Akademisi Başkanlığına Cevdet Vural getirildi. Öte yandan Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine İbrahim Şenel seçildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı'nda açık bulunan Milli Eğitim Akademisi Başkanlığına Cevdet Vural atandı. Ayrıca Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine İbrahim Şenel seçildi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne İlhami Gülçin, Ardahan Üniversitesi Rektörlüğüne Öztürk Emiroğlu, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğüne İbrahim Aydın, Batman Üniversitesi Rektörlüğüne İdris Demir, Beykoz Üniversitesi Rektörlüğüne İsmail Burak Küntay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğüne Necmettin Elmastaş, Çağ Üniversitesi Rektörlüğüne Murat Koç, Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğüne Oktay Yıldız, Hakkari Üniversitesi Rektörlüğüne Musa Gençcelep, Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne Rengin Ak, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne Zekeriya Akman, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğüne Turgay Uzun, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne ise Mahmud Güngör atandı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

İbrahim Şenel, Politika, Güncel, Rektör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Akademisi Başkanlığına Cevdet Vural Getirildi. 13 Üniversiteye Yeni Rektör Atandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deniz Seki’nin kardeşi Serkan Seki trafik kazası geçirdi Deniz Seki'nin kardeşi Serkan Seki trafik kazası geçirdi
İşte Trump’ın ek vergi kararının gerekçesi İşte Trump'ın ek vergi kararının gerekçesi
Arsenal, Real Madrid’i paramparça etti İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Arsenal, Real Madrid'i paramparça etti! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
ABD’nin uykularını kaçıracak görüntü ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
Şişli’de biri hamile 2 kişinin öldüğü saldırının detayları kahretti Şişli'de biri hamile 2 kişinin öldüğü saldırının detayları kahretti
Instagram’dan canlı yayın için 16 yaş sınırı Instagram'dan canlı yayın için 16 yaş sınırı
Kadir Ezildi’nin korkutan anları Taksiye binerken yere kapaklandı Kadir Ezildi'nin korkutan anları! Taksiye binerken yere kapaklandı
Dünyayı şaşırtmaya devam ediyor İşte Trump’ın gümrük vergileriyle ilgili aldığı kararlar Dünyayı şaşırtmaya devam ediyor! İşte Trump'ın gümrük vergileriyle ilgili aldığı kararlar
Netanyahu’dan skandal Türkiye tehdidi Netanyahu'dan skandal Türkiye tehdidi
Hakan Fidan: Suriye’de İsrail dahil başka bir ülke ile çatışmak istemiyoruz Hakan Fidan: Suriye'de İsrail dahil başka bir ülke ile çatışmak istemiyoruz
ABD Başkanı Trump, Çin’e yönelik vergiyi yüzde 125’e yükseltti. ABD Başkanı Trump, Çin'e yönelik vergiyi yüzde 125'e yükseltti.

23:15 Dünyayı şaşırtmaya devam ediyor İşte Trump’ın gümrük vergileriyle ilgili aldığı kararlar Dünyayı şaşırtmaya devam ediyor! İşte Trump'ın gümrük vergileriyle ilgili aldığı kararlar
22:45 Netanyahu’dan skandal Türkiye tehdidi Netanyahu'dan skandal Türkiye tehdidi
20:58 Hakan Fidan: Suriye’de İsrail dahil başka bir ülke ile çatışmak istemiyoruz Hakan Fidan: Suriye'de İsrail dahil başka bir ülke ile çatışmak istemiyoruz
20:30 ABD Başkanı Trump, Çin’e yönelik vergiyi yüzde 125’e yükseltti. ABD Başkanı Trump, Çin'e yönelik vergiyi yüzde 125'e yükseltti.
20:14 Benzine büyük indirim geldi Benzine büyük indirim geldi
09:19 Trump ağzını fena bozdu Dünyayı karşısına alacak ’popo’ çıkışı Trump ağzını fena bozdu! Dünyayı karşısına alacak 'popo' çıkışı
09:18 Kadir Ezildi’nin korkutan anları Taksiye binerken yere kapaklandı Kadir Ezildi'nin korkutan anları! Taksiye binerken yere kapaklandı
09:14 Instagram’dan canlı yayın için 16 yaş sınırı Instagram'dan canlı yayın için 16 yaş sınırı
08:59 Şişli’de biri hamile 2 kişinin öldüğü saldırının detayları kahretti Şişli'de biri hamile 2 kişinin öldüğü saldırının detayları kahretti
08:58 ABD’nin uykularını kaçıracak görüntü ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
08:50 Arsenal, Real Madrid’i paramparça etti İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Arsenal, Real Madrid'i paramparça etti! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
08:45 İşte Trump’ın ek vergi kararının gerekçesi İşte Trump'ın ek vergi kararının gerekçesi
08:31 Deniz Seki’nin kardeşi Serkan Seki trafik kazası geçirdi Deniz Seki'nin kardeşi Serkan Seki trafik kazası geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2025 02:59:04. #7.13#
SON DAKİKA: Milli Eğitim Akademisi Başkanlığına Cevdet Vural Getirildi. 13 Üniversiteye Yeni Rektör Atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement