Milli Eğitim Bakanı, eğitimcilere yönelik şiddete karşı önlemleri görüşmek için toplantı yapacak - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı, eğitimcilere yönelik şiddete karşı önlemleri görüşmek için toplantı yapacak

Milli Eğitim Bakanı, eğitimcilere yönelik şiddete karşı önlemleri görüşmek için toplantı yapacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Eğitim Bir-Sen, Türk Eğitim-Sen, Eğitim-İş ve Eğitim Sen genel başkanlarıyla bir araya gelerek eğitimcilere yönelik şiddete karşı alınması gereken önlemleri görüşecek. Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, sadece şiddeti kınamak ve lanetlemekle yetinilirse açıklamada yer almayacaklarını belirtti. Toplantı sonrası Milli Eğitim Bakanı'nın basın toplantısı yapması bekleniyor.

08.05.2024 23:50
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OGÜN AKKAYA

(ANKARA) – Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yarın Eğitim Bir-Sen, Türk Eğitim-Sen, Eğitim-İş ve Eğitim Sen'in genel başkanlarıyla toplantı yapacak. Toplantıda, eğitimcilere yönelik şiddete karşı alınması gereken önlemler görüşülecek. Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, toplantıya ilişkin "Eğer yalnızca şiddeti kınama, ve lanetlemekle kalacaksa biz o açıklamada yer almayacağız" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim Bir-Sen, Türk Eğitim-Sen, Eğitim-İş ve Eğitim Sen genel başkanlarını eğitimde şiddeti görüşmek ve çözüm önerileri tartışmak için yarın toplantıya davet etti. Toplantı sonrası Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in basın toplantısı yapması bekleniyor.

"BİZİM TALEBİMİZ EĞİTİMDE ŞİDDET YASASININ ÇIKMASI ÜZERİNE OLACAK"

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, görüşme sonrası bir basın açıklamasının yapılacağını, ancak görüşmede eğitimde şiddete karşı sadece bir kınama ve lanetleme kararı çıkarsa o açıklamada yer almayacaklarını belirtti. Özbay, şunları söyledi:

"Saat 10.00'da görüşmeye gideceğiz. Saat 10.30 gibi de basına açıklama yapmayı planlıyorlar. Eğer yalnızca şiddeti kınama ve lanetlemekle kalacaksa biz o açıklamada yer almayacağız. Ama şiddet yasası vurgusu, öğretmene, eğitimciye sahip çıkılacağı vurgusu ve sürecin sendikalarla birlikte diyalogla yürütüleceği vurgusuyla ilgili bir sözü olursa bunu olumlu değerlendirip şiddete karşı bir birlikteliğin görüntüsünü veririz dedik. Bizim talebimiz eğitimde şiddet yasasının çıkması üzerine olacak. Bu diyaloğun bizlerle daha güçlü kurulması yönünde adım atılmalı."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Eyüpsultan ilçesine bağlı Alibeyköy semtinde bulunan Özel Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi'nin 74 yaşındaki Müdürü İbrahim Oktugan, 5 ay önce diğer öğrencilerin eğitimlerini engelleyecek şekilde disiplinsiz davranışları nedeniyle uzaklaştırma cezası alan 2006 doğumlu Y.K. tarafından silahla vurularak ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı, eğitimcilere yönelik şiddete karşı önlemleri görüşmek için toplantı yapacak - Son Dakika

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