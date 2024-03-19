Milli Eğitim Bakanı: İstanbul\'daki eğitim yatırımlarında belediyenin desteği önemli

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "2018 sonrası İstanbul'daki eğitim-öğretim yatırımlarıyla ilgili yaşanan tıkanmalarda Büyükşehir Belediyesinin bizimle yakın diyalog içerisinde çalışmamasının önemli bir aktör olduğunu söylememiz lazım." dedi.
Bakan Tekin, Beyoğlu'nda bağışçıların desteğiyle yapılacak Hasköy/Kalaycıbahçe 24 Derslikli Ortaokulu Temel Atma Töreni'ndeki konuşmasında, Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek çocuklar yetiştirme idealini hayata geçirebilmek için Milli Eğitim Bakanlığı olarak yoğun bir çaba içerisinde olduklarını söyledi.
Eğitimde fiziki altyapı eksikliğinin giderilmesinin önceliklerinden olduğunu kaydeden Tekin, Türkiye'nin hemen hemen tamamında 2002 yılındaki okul sayısının iki kata kadar çıktığını dile getirdi.
Tekin, Beyoğlu ilçesinde 2002 ile bugünün öğrenci sayısının aynı olmasına rağmen, okul, derslik ve öğretmen sayısının ikiye katlandığı belirterek, "Bunun anlamı şu, dersliklerdeki, sınıflardaki öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı en az yarı yarıya azalmış durumda ama eğitimin niteliğinin daha da artırılması için ihtiyaç duyduğumuz altyapı bitmiyor, devam ediyor. Biz de sürekli kendimizi bu alanda revize ediyoruz." diye konuştu.
Bunu yaparken belediye başkanlarının desteklerine ihtiyaç duyduklarının altını çizen Tekin, "2018 sonrası İstanbul'daki eğitim-öğretim yatırımlarıyla ilgili yaşanan tıkanmalarda Büyükşehir Belediyesinin bizimle yakın diyalog içerisinde çalışmamasının önemli bir aktör olduğunu söylememiz lazım. İnşallah yeni dönemde kendi siyasi kariyerinden çok İstanbul'u, İstanbul'un gençlerini, çocuklarını tercih edecek, İstanbul'un eğitim altyapısına önem verecek bir büyükşehir belediye başkanına hep beraber sahip oluruz. Bu bizim açımızdan Milli Eğitim Bakanlığı olarak önemli." ifadelerini kullandı.
Tekin, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'a kendilerine sürekli destek olduğu için teşekkür ederek, "Biz böyle belediye başkanlarıyla beraber Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmiş olacağız." dedi.
Başkan Yıldız'ın öncülüğünde hayırseverlerin bir okul daha yapması ricasında bulunan Tekin, okulda öğrenciler için kapalı spor salonu da olmasını istedi.
Törene Bakan Tekin'in yanı sıra Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, bağışçılar, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.
Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin konser verdiği törende, okulun yapımına katkı sunan bağışçılar adına Hasan İnanç Kabadayı ile Belediye Başkanı Yıldız da konuşma yaptı.
Konuşmaların ardından Bakan Tekin, Haydar Ali Yıldız, öğrenciler ve bağışçıların butona basmasıyla okulun temeli atıldı.
Son Dakika › Güncel › Milli Eğitim Bakanı: İstanbul'daki eğitim yatırımlarında belediyenin desteği önemli - Son Dakika
Tarım ve Orman eski Bakanı Bekir Pakdemirli, Aydın'a gelerek Sarıçay Barajı'nın tamamlanma oranını açıkladı. Barajın yüzde 44'ü tamamlandı ve yıl sonuna kadar yüzde 51 tamamlanması planlanıyor. Barajın tamamlanmasıyla Kuşadası ve Söke'nin su sorunu 2060 yılına kadar çözülecek.
Edirne'de tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında yapılan operasyonda, bir otomobilde yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 14 cam gözyaşı şişesi ve 3 define arama cihazı bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
İlk iki etabı tamamlanan Büyükçekmece Gölü Doğal Yaşam Parkı'nın açılışı gerçekleşti. Parkta yürüyüş ve bisiklet yolu, kafe, ibadethane, otopark, büfe, wc, seyir terasları, çocuk oyun alanları gibi birçok hizmet bulunuyor.
Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Korkuteli ve Elmalı ilçelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek cami ve cemevi arasındaki birlikteliği vurguladı.
Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin DEM Partili Belediye Başkan Adayı Nuriye Arslan'ın, 2017 yılında Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 PKK'lı teröristten Musa Arslan'ın annesi olduğu ortaya çıktı.
21 Mart Dünya Down Sendromu Günü dolayısıyla Down sendromlu çocuk ve gençler, TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti. Ziyarette Down sendromu farkındalığının önemi vurgulandı ve 21 Mart'ta yapılacak panel hakkında bilgi verildi. Ayrıca, farkındalık için farklı renkteki çoraplarla fotoğraf çekimi yapıldı.
Rize Belediyesince hayata geçilecek "Kültür Çarşısı Projesi"nin temeli atıldı.
Endonezya'nın Batı Cava eyaletinin Bogor kentinde bir tür geleneksel sarı erişte olan "mie glosor" yapan bir işçi, 18 Mart 2024. (Fotoğraf: Sandika Fadilah/Xinhua)
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP'ye katılan İYİ Parti üyelerine rozetlerini takarak siyasi ayrımları kırdıklarını ve bu birlikteliğin tüm Türkiye'ye örnek olacağını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?