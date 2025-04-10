Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Eğitime Yatırım Mesajı - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Eğitime Yatırım Mesajı

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Bakan Yusuf Tekin, Çorum'da açılışı yapılan Selin Şahin İlkokulu'nda yaptığı konuşmada Türkiye'nin eğitimdeki fiziksel altyapı ve teknolojik gelişmeleri ile dünyaya örnek olduğunu vurguladı. Son 20 yılda önemli değişimler yaşandığını belirtirken, hayırseverlerin katkısının da altını çizdi.

10.04.2025 12:55  Güncelleme: 13:06
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: "Türkiye eğitimde gerek fiziki altyapı gerek teknoloji itibarıyla dünyaya örnek gösterilecek ülkeler arasında yer aldı"

Bakan Tekin, kansere yenik düşen Selin'in adının yaşatılacağı okulun açılış törenine katıldı

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesindeki, kansere yenik düşen Selin'in isminin yaşatılacağı ilkokulun açılış törenine katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Yapılan eğitim yatırımları sayesinde Türkiye şu anda uluslararası göstergelerin tamamında gerek fiziki altyapı gerek teknoloji itibarıyla dünyaya örnek gösterilecek ülkeler arasında yer aldı" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Çorum'un Alaca ilçesinde, 2 sene önce kanserle olan yaşam mücadelesini kaybeden ve eğitim hayatını tamamlayamayan 19 yaşındaki Selin Şahin'in adını yaşatmak için ailesi tarafından yaptırılan okulun açılış törenine katıldı. Programda Çorum Valisi Ali Çalgan, AK Parti Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ile Oğuzhan Kaya, AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, MHP Milletvekili Vahit Kayrıcı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Selin Şahin'in anne ve babası Üzeyir ve Belma Şahin çifti ile çocukları, protokol üyeleri ve vatandaşlar hazır bulundu.

"Dört dörtlük teknolojik altyapı ve fiziki imkanlara sahip okullarımız var"

Törende konuşan Bakan Tekin, Türkiye'nin son 20 yılda eğitim alanında önemli bir değişim yaşadığına dikkat çekerek, "Dünya hızla değişiyor, Türkiye de hızla değişiyor. Biz de bu değişimlere ayak uydurma durumundayız. Bundan 20 yıl önce Türkiye'deki okullarımızda 70-80 kişilik sınıflarda dersler yapıyorduk. Ben Rize merkezde ilkokulu okudum Sabah annem poşetin içerisine, okuldaki sobayı yakmak için bir odun koyuyordu. O tür okullarımız vardı. Ders kitabını satın almak için, lisedeyken parasını kırtasiyeye ödüyorduk. Sıraya giriyorduk, aylar sonra ders kitaplarımız geliyordu. Birinci yarıyıla yetişmeyen ders kitapları vardı. Şimdi çok şükür, devlet millet el ele. Birinci sınıf inşaat kalitesinde, dört dörtlük diyebileceğimiz donatım malzemeleri, teknolojik altyapısıyla ve fiziki imkanlarıyla okullarımız var. Emeği geçen herkese, katkı veren herkese içtenlikle teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

"Türkiye dünyaya örnek gösterilecek ülkeler arasında yer aldı"

Türkiye'nin eğitimde örnek gösterilecek ülkeler arasında yer aldığını belirten Bakan Tekin, "Bugün burada bulunmamıza vesile olan Üzeyir Bey'e ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Onun nezdinde bütün hayır severlerle teşekkür etmek istiyorum. Son 20 yılda, daha önceki derslik sayımızın iki katı kadar derslik yapıldı. Bu dersliklerde hayırseverlerimizin katkısı büyük. Sivil toplum örgütlerimiz, gerçek ve tüzel kişilikler bu süreçte taşın altına elini koyup, sorumluluk aldılar, okullar yaptılar, okullarımıza donatım malzemeleri hibe ettiler. Bu sayede Türkiye şu anda uluslararası göstergelerin tamamında gerek fiziki altyapı gerek teknoloji itibarıyla dünyaya örnek gösterilecek ülkeler arasında yer aldı. Bunu devletin merkezi bütçeyle tek başına yapma ihtimali yok. Bizim kadim geleneğimiz ilmi, okumayı, kültürü aktarmayı önemli bir toplumsal sorumluluk olarak görüyor. Biz de bakanlık olarak bu geleneği, kültürü, mirası, geleneksel medeniyet şuurunu devam ettirmek istiyoruz. İnşallah Cenab-ı Allah bize bunu başarmayı nasip eder" diye konuştu.

Törende konuşan diğer protokol üyeleri de emeği geçen aileye teşekkür etti. Selin Şahin'in anne ve babası Üzeyir ve Belma Şahin çifti ise Selin Şahin'in eğitim aşığı bir genç olduğunu ifade ederek duygularına hakim olamadı. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek okulun açılışı dualarla yapıldı. Bakan Tekin ve beraberindekiler, daha sonra okulda incelemelerde bulundu.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Eğitime Yatırım Mesajı - Son Dakika

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