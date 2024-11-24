Milli Eğitim Bakanı Tekin, Öğretmenler Günü\'nde öğretmenlerle buluştu

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ÖĞRETMENLERLE BİR ARAYA GELDİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen öğretmenlerle Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde bir araya geldi. Bakan Tekin, etkinlik salonunda öğretmenlere gül hediye eden ederek günlerini kutladı. Bakan Tekin, burada yaptığı konuşmada, "Evlatlarımıza yeni ufuklar açan ve ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyan değerli öğretmenlerimin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Atatürk'ün Millet Mektepleri Başöğretmenliği'ni kabul edişinin 96'ncı yıl dönümünde siz kıymetli öğretmenlerimizle bir kez daha birlikte beraberliğimizi pekiştirmenin mutluluğu içerisindeyim. Değerli meslektaşlarım sizleri gerçek anlamda yol arkadaşım olarak kabul ediyorum. Çünkü bu milletin her nesli gibi kutsal kabul ettiğimiz son neslinin üstün menfaatlerinin tesisi için sizlerle birlikte bir yolda aynı hedefe doğru yürümeye çaba sarf ediyoruz" dedi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne yeni eğitim öğretim yılında başlandığını değinen Bakan Tekin, "Yeni Maarif Modelimizde çocuklarımızı milli, manevi ve insani değerler istikametinde okuyan, düşünen, araştıran, sorgulayan, eleştirel bakabilen, çözüm odaklı yetkin şahsiyetler olarak yetiştirmek istiyoruz. Sizler modelimizin maksadına ulaşmasında en kilit konumda olan kişilersiniz. Sizlerin bu modele sahip çıkması hem bizler için hem milletimiz için hem de modelimiz için oldukça önemli. Kendi birikim ve tecrübenizle evlatlarımızın ihtiyaçları ve yetenekleri doğrultusunda yeni öğretim programlarını siz ayağa kaldıracaksınız. Sizlere bu anlamda güvenim sonsuzdur" ifadelerini kullandı.

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun da Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsatan Bakan Tekin, "Öğretmenlik mesleği kanunun yürürlük kazanmasıyla birlikte Milli Eğitim Akademisi de resmi olarak kurulmuş oldu. Öğretmenlerimizin istihdam ve hizmet içi eğitim süreçlerini yetkin akademisyenlerle ama uygulama ağırlıklı bir şekilde yürüteceğimiz yepyeni bir dönemi başlatmış olduk. Bunların yanında bu kanunla eğitimcilerimize yönelik şiddet suçlarının cezaları yüzde 50 oranında artırılmış ve şiddet suçu işleyenlerin tutuksuz yargılanmasının önüne geçilmiştir. Hakkın yerini bulması ve öğretmenlerimizin güvenliği, selameti için gereken her şeyi yapacağız" dedi.

Samet ÖKSÜZ/ ANKARA,