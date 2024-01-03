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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yılın Kareleri oylamasına katıldı - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu Ajansının (AA) Yılın Kareleri oylamasına katıldı. Tekin, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek farklı kategorilerdeki fotoğrafları oyladı. Bakan Tekin, deprem ve Gazze ile ilgili fotoğraflara özellikle ilgi gösterdi. Ayrıca çevre ve yaşam, haber ve spor kategorilerinde de fotoğraflar seçti. Tekin, fotoğrafların 2023 yılını yeniden hatırlattığını ve yaşanan olayları gözler önüne serdiğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yılın Kareleri oylamasına katıldı
03.01.2024 - 10:48,
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Tekin, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "çevre ve yaşam", "spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Bakan Tekin, "Deprem: Umut" kategorisinde Halil Fidan'ın, "İçimdeki Çocuk" adlı Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki kadın jandarma ve öğretmenlerin, afeti yaşayan çocukları oyun ve etkinliklerle motive edişini gösteren fotoğrafına oy verdi.

Fotoğrafları AA ekibi gelmeden önce de incelediğini belirten Tekin, "Gerçekten hepsi 6 Şubat'ı bize tekrar hatırlatan, tekrar o günleri yaşamamıza sebebiyet verebilecek kadar canlı fotoğraflar. Bütün fotoğrafları çeken arkadaşlara teşekkür ediyorum, ellerine sağlık. Ben bu fotoğraflar içerisinde, bulunduğum pozisyon itibarıyla da çocukların bu konuda yaşadığı hasarı minimize edecek bu fotoğrafı tercih ettim." dedi.

Tekin, fotoğraf karesinde güvenlik güçlerinin, hasarı atlatmaları ve yaralarını hızlı bir şekilde sarmalarına vesile olmak için çocuklarla bir oyun ortamında buluşmuş olmasından etkilendiğini söyledi.

"Gazze: Kanıt" kategorisinde Ali Jadallah'ın, "Hayat Kalkanı" isimli, İsrail ordusunun Gazze'nin çeşitli bölgelerinde savaş uçakları ve topçu ateşiyle saldırıları sonucu yaralanan bir bebeğin Şifa Hastanesi'ne getirildiği fotoğrafa oy veren Tekin, şunları kaydetti:

"Burada da İsrail vahşetini, ne kadar derin bir şekilde hissettiğimizi gösteren, özellikle çocuklarla ilgili fotoğraflar benim çok ilgimi çekti. Bu anlamda da çocuklarla ilgili fotoğraflardan bir tane seçeceğim. En masum olduğunu düşündüğümüz, henüz kundakta sayılabilecek bu çocuğun içinde bulunduğu durumu yansıtan kareyi seçmek istiyorum."

Bakan Tekin, "çevre ve yaşam" kategorisinde Sidar Can Eren'in, "Yoldaş" isimli, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde uzun köy yolunda sahibini korumak için takip eden bir çoban köpeğini gösteren fotoğrafı seçti.

Erzurumlu olması nedeniyle, doğanın zor koşullarını yansıtan bu fotoğraf karesini seçtiğini dile getiren Tekin, o şartlarda can yoldaşıyla birlikte yürüyen vatandaşın dikkatini çektiğini ifade etti.

"Haber" kategorisinde Jose Colon'un, "Hayat Yolculuğu" isimli, İspanyol sivil toplum kuruluşu Open Arms'ın, açık denizlerde 14 farklı uyruktan 178 düzensiz göçmeni kurtardığı anı gösteren fotoğrafı oylayan Tekin, bu tür görüntülerin yaygınlaşmasından endişe ettiğini vurguladı.

Tekin, "Dünyada barışı korumakla mükellef yapıların bir an önce bu konuya tedbir almasına belki bir katkımız olur diye düşünerek, düzensiz göçmenlerle ilgili bu fotoğrafı seçmek istiyorum." diye konuştu.

Bakan Tekin, "spor" kategorisinde Dursun Aydemir'in, "Dünyanın Sultanları" adlı, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez şampiyon olduğu kareyi seçti.

Fotoğraf karesini mesleki konumu itibarıyla seçmek istediğini aktaran Tekin, "Biz daha önce Türkiye'de sportif eğitimin küçük yaştan itibaren tematik bir biçimde verilmesi için tematik spor liseleri başlattık. Futbol lisesi, basketbol lisesi, voleybol lisesi de bunlardan bir tanesiydi. Attığımız adımlarla Türkiye'de voleybolun gelişmesine katkı sağladığımızı düşünüyorum. Nitekim A Milli Kadın Voleybol Takımımızda da bizim lisemizden mezun çocuklar zaman zaman forma şansı buldular." şeklinde konuştu.

Tekin, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda kazandığı şampiyonluk nedeniyle gururlandıklarını ifade etti.

"2023 bir film şeridi gibi gözümüzün önünden geçti"

Tekin, oylamanın ardından yaptığı değerlendirmede, fotoğrafları çok beğendiğini belirterek şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansına teşekkür ediyorum. Artık gelenekselleşti bu fotoğraf yarışması. Bu sayede aslında bir yılın hızlı şekilde gözümüzün önünden geçtiği, bir yılı yeniden yaşadığımız ana şahitlik etmiş oluyoruz. Birçok olayı unutuyoruz, bu fotoğraf kareleri sayesinde 2023 içerisinde yaşadığımız şeyler tabiri caizse bir film şeridi gibi gözümüzün önünden geçti."

Bakan Tekin, geçen yıl bazı devletlerin temel hak ve hürriyetler ile dünya barışı gibi konularda kötü imtihan verdiklerine işaret ederek, "2023 yılında bu anlamda yaşadığımız sıkıntıların, 2024 ve ilerleyen yıllarda yaşanmamasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yılın Kareleri oylamasına katıldı - Son Dakika


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