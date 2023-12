Milli Savunma Bakanı Güler, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Terör örgütünü kendi topraklarımızdan, sınırlarımızdan, halkımızdan uzak tutmak mecburiyetimiz var. Bunu başarmak mecburiyetindeyiz ve başardık. Terör örgütü artık kendi kendine bir yerlerde mağaraların içerisinde yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Bu da bitecek, sonunda bizim söylediğimiz sonuca gelecekler." dedi.

Bakan Güler, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Güler, İsrail- Filistin çatışmasının, bölgeye ve küresel barışa dönük etkilerine ilişkin soru üzerine, kadınlara, çocuklara, sivillere, hastanelere, okullara, dini yapılara yapılan saldırıların devam ettiğini belirterek, "Bunu bizim kabul etmemiz söz konusu değil. Sivil, kadın, çocuk her türlü saldırıyı kabul edemiyoruz. Hangi taraftan gelirse gelsin bunu kabul etmiyoruz. Artık bir vahşete dönüştü." değerlendirmesini yaptı.

"Dünya kamuoyu İsrail'in sivillere dönük saldırılarının farkında mı? Tepkiler yükseliyor mu?" sorusunu, Bakan Güler şöyle yanıtladı:

"Kesinlikle farkına varmaya başladılar diyebiliriz. Başlangıçta ne yazık ki yapayalnız birkaç ses çıkıyordu. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın sesi olmak üzere. Ama gün geçtikçe, haklılığımız ortaya çıktıkça dünyadan pozitif sesler de çıkmaya başladı. Her taraftan, her ülkeden, her kurumdan bu sesler gelmeye başladı. Tabii ki İsrail bunlardan etkileniyor. Etkilenmemesi diye bir şey söz konusu yok. Ayrıca İsrail'in iç kamuoyundan da çok ciddi sesler çıkmaya başladı. Bunlar da etkiliyor."

Gazze'deki insani durumla ilgili değerlendirmelerde bulunan Güler, çok uzun süre insani yardım konusunda kimseden ses çıkmadığını belirterek, "Bugüne kadar 12 uçakla beraber 223 tonluk bir insani yardım malzemesi gönderdik. Ayrıca 2 büyük sivil gemiyle de 262 ton daha insani yardım malzemesi gönderdik. Bunlar kesinlikle yeterli değil." diye konuştu.

Güler, hasta ve yaralıların Türkiye'ye getirildiğini hatırlatarak, daha fazla hasta ve yaralıyı Türkiye'ye getirmek için çabalarının sürdüğünü söyledi.

Terörle mücadele

Türkiye'nin 40 yıldır terörle mücadele ettiğini, en son terörist etkisiz hale getirilmeden bu mücadelenin bitmeyeceğini vurgulayan Yaşar Güler, "Herkes aklını başına alacak, gelecek, teslim olacak, ülkemizin hukukçularına teslim olacaklar. Sonunda ne karar çıkarsa onlara da razı olacaklar ve bu terör çatışmamız bu şekilde bitecek. Bunun dışında herhangi bir şekilde terörle mücadelemizin bitmesi diye bir şey söz konusu değil." dedi.

Terörle mücadelenin son yıllarda çok yoğun şekilde yürütüldüğünü anlatan Güler, "Terör örgütünü kendi topraklarımızdan, sınırlarımızdan, halkımızdan uzak tutmak mecburiyetimiz var. Bunu başarmak mecburiyetindeyiz ve başardık. Terör örgütü artık kendi kendine bir yerlerde mağaraların içerisinde yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Bu da bitecek, sonunda bizim söylediğimiz sonuca gelecekler." ifadelerini kullandı.

Eurofighter alımına ilişkin süreç

Türkiye'nin Eurofighter savaş uçağı alım süreci hakkında da bilgi veren Güler, Türkiye'nin 2-3 yıldır bu konu üzerinde çalıştığını belirtti. Bakan Güler, "Biz alternatif bir arayış içerisindeyiz. Dostlarımızla konuştuğumuz konuları gerçekleştirebilirsek belki de ihtiyacımız da olmayacak. Ama şu anda ihtiyacımız var." dedi.

Eurofighter'ın çok iyi bir alternatif olduğuna işaret eden Güler, şunları söyledi:

"Hem İspanya hem İngiltere özellikle herhangi bir problem yok. Zaten böyle olması lazım. Yani hem NATO üyesiyiz ve NATO üyesi şimdi bu silahlara bizim sahip olmamıza karşı çıkıyor. Bunların ( Almanya'nın) gerekçeleri işte hep farklı biliyorsunuz. 'Efendim siz bunu bilmem şurada kullanabilirsiniz, burada kullanabilirsiniz.' Ben senin ortağınım, ben senin müttefikinim. Sen böyle bir şeyi benim hakkımda düşünebilir misin? Savunma sanayimiz bu kadar ilerledi. Yarın ben sana belki silah satacağım. Ama senin gibi düşünmeyeceğim hiçbir zaman."

"Almanya'yı ikna çabaları nasıl devam ediyor?" sorusuna Bakan Güler, "Bir müttefikin öbür müttefike 'Böyle bir şeyi vermiyorum' diyebilmesinin açıklaması yok aslında. Ama inşallah ilgili öbür müttefiklerimiz de bunları bu konuda bir noktaya getirebilirler diye düşünüyoruz." yanıtını verdi.

ABD ile yürüyen F-16 süreci

Amerika Birleşik Devletleri ile F-16'larla ilgili yürüyen sürece ilişkin sorular üzerine Bakan Güler, "Şu anda herhangi bir problem gözükmüyor. Yani her şey yolunda gidiyor diye düşünüyoruz. İnşallah sonunda muvaffak oluruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin savunma sanayisinde çok önemli bir nokta bulunduğunu vurgulayan Güler, "Yani bugün 5. nesil bir uçağa inşallah önümüzdeki dönemde Türkiye'miz sahip olacak. Gökyüzünde bunun uçuşunu inşallah hep birlikte izleyeceğiz. 27 Aralık'ta inşallah ilk uçuşunu KAAN'ın hep beraber izleyeceğiz büyük bir mutlulukla." diye konuştu.

S-400'lerin kullanımı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "S-400 ne zaman kullanılacak? Aktif mi, değil mi, kuruldu mu, yenisi ne zaman gelecek, böyle mi kalacak? Bu tartışmalara yanıtınız ne?" sorusuna, şu cevabı verdi:

"Bir defa bu tür yorumların getirebilmesi için toplumda ilgililerin ne olduğunu önce anlamaları gerekiyor. S-400 bir savunma silahı. Bize birisi taarruz etti de biz bunu kullanmadık mı? Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri yapması gereken her işi mükemmel bir profesyonellikle yapıyor ve yapacağı her işi de aynı şekilde biliyor. Savunma silahımızı kullanmamız gerektiği anda öyle bir şeyi aklından geçiren olursa başına nelerin geldiğini görünce S-400 veya bir başka savunma sistemlerimizin ne yapacağını o zaman görecekler."

Türkiye- Yunanistan ilişkileri

Yunanistan ile ilişkilere ilişkin bir soruya karşılık da Bakan Güler, hem Yunanistan'daki orman yangınları hem Türkiye'de Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından iki ülke arasında çok olumlu, iyi bir komşuluk ilişkilerinin başladığını belirtti.

Bunu karşılıklı sürdürmek için ellerinden gelen her türlü gayreti gösterdiklerini anlatan Güler, "İki komşu silahlı kuvvetleri olarak bu iyi, dostane ilişkileri geliştireceğiz, geliştirmeye gayret edeceğiz. Bunu yapabileceğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.

Güven Artırıcı Önlemler toplantılarıyla ilgili de konuşan Bakan Güler, "Güveni artırmak için kurulmuş bir fonksiyon. Biz orada alınan kararlarla onun artacağına inanıyoruz. Karşılıklı saygı içerisinde tatbikatlarımızı yürütmeye devam edeceğiz. Faaliyetlerimizi yine aynı şekilde karşılıklı saygı içerisinde yapmaya çalışacağız. Karşılıklı üst düzey ziyaretler var. Onları mutlaka karşılıklı olarak yerine getireceğimizi düşünüyoruz. Mevkidaşımla bunu orada konuştuk. Daha önce deprem bölgesini gezmişti o zaman Dışişleri Bakanı olarak Sayın Dendias. Orada yapılan çalışmaları takip ediyor, görmek istediğini söyledi. Büyük bir memnuniyetle davet ettim. Şubat, mart gibi gelecek." ifadelerini kullandı.

İsveç'in NATO üyeliği

Bakan Güler, Danimarka Parlamentosu'nda, kutsal kitapların yakılmasını ve bu kitaplara saldırıları yasaklayan kanunun kabul edilmesini de değerlendirdi.

Danimarka'yı kutlayan Güler, "Ama yine de geç kalmış bir karar olarak değerlendiriyorum. Zaten ismi kutsal kitap. Buna saygı duymamak diye bir şey olabilir mi? İnşallah bölgedeki diğer ilgililer de bundan esinlenir ve benzer kararları alırlar diye düşünüyorum." dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin, NATO'da açık kapı politikasını en yoğun destekleyen ülke olduğunu, bunu herkesin bildiğini de ifade ederek, "Kimseye bunu anlatmamıza gerek yok. Finlandiya'da bunun örneğini gördük. Gününde NATO üyesi oldu ve Finlandiya bayrağı çekildi. İsveçli dostlarımız da ellerinden gelen gayreti göstermeye çalışıyorlar. Onun da farkındayız. Ama asıl verdikleri sözleri henüz daha yerine getiremediler. Bunu da bekliyoruz." şeklinde konuştu.