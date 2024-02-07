Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile Görüştü - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'ta resmi temasları kapsamında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Bölge Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi. Görüşmede terörle mücadele ve bölgesel gelişmeler hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

07.02.2024 12:02  Güncelleme: 12:04
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarına devam ettiği Irak'ta Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Bölge Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile gittiği Irak'ta temaslarına bugün de devam ediyor. Dün akşam Bağdat'tan Erbil'e geçen Bakan Yaşar Güler, IKBY Bölge Başkanı Neçirvan Barzani ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede terörle mücadele başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile Görüştü - Son Dakika
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